El pueblo de Guadalajara donde Simeone se fue de escapada romántica: un rincón mágico a menos de 100 km de Madrid

Montaje de Simeone y el pueblo de Guadalajara donde hizo una escapada. EE

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tiene un lugar favorito para desconectar cerca de la capital: Brihuega. El Cholo eligió esta pequeña villa medieval de la provincia de Guadalajara para pasar unos días de descanso junto a su mujer justo antes del inicio de la temporada 2024-2025 de La Liga.

No fue una elección al azar. Brihuega es, sencillamente, uno de los pueblos más bonitos y románticos de toda Castilla-La Mancha.

Conocida como el Jardín de la Alcarria, Brihuega se asienta sobre el valle del río Tajuña, a poco más de una hora en coche desde el centro de Madrid.

Su entorno combina páramos alcarreños, vegas verdes y manantiales, creando un paisaje de contrastes que ya cautivó a Camilo José Cela cuando visitó estas tierras en 1946 y las inmortalizó en Viaje a La Alcarria. El aire huele a lavanda, romero y tomillo, y las calles empedradas del casco histórico te transportan directamente a la Edad Media.

El gran reclamo turístico de Brihuega son sus campos de lavanda, que superan las mil hectáreas de cultivo. Cada año, entre junio y julio, el paisaje se tiñe de morado y lila en un espectáculo natural único en España que ha convertido a este pueblo en la "Provenza española".

Diego Simeone, en el banquillo del Atlético en el estadio del Tottenham EFE

Desde 2015, el Festival de la Lavanda reúne a miles de visitantes de toda España que llegan hasta aquí para fotografiar los campos y respirar su embriagador aroma. Una experiencia romántica y sensorial difícil de igualar.

Más allá de la lavanda, Brihuega es un auténtico museo al aire libre. Su Castillo de la Peña Bermeja, construido en el siglo X durante la dominación musulmana, domina el valle del Tajuña y ofrece vistas impresionantes.

Las murallas medievales del siglo XII rodean el casco antiguo casi en su totalidad y guardan en su interior tres iglesias de gran valor arquitectónico. Para los amantes del patrimonio industrial, la Real Fábrica de Paños del siglo XVIII, con su singular planta redonda, es considerada una joya única de la arquitectura española.

El Cholo y su familia se hospedaron en el Hotel Castilla Termal Brihuega, el primer establecimiento de cinco estrellas de la provincia de Guadalajara, ubicado precisamente en esa histórica Real Fábrica de Paños.

Un alojamiento que mezcla lujo, bienestar y spa en un entorno histórico incomparable, a menos de una hora de Madrid. Pero si buscas opciones más íntimas, Brihuega cuenta también con hoteles rurales con encanto perfectos para una escapada en pareja.

El propio Ayuntamiento de Brihuega lo resume a la perfección: "Cada vez más personajes ilustres nos escogen para desconectar y disfrutar de nuestros rincones a sólo una hora de Madrid".

Si Simeone, uno de los hombres más exigentes del fútbol mundial, repite en Brihuega, está claro que este rincón de Guadalajara tiene algo especial. Una escapada romántica, histórica y natural que tienes a menos de 100 km de la Puerta del Sol y que merece mucho más reconocimiento del que tiene.