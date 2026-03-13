Arbeloa y el plan del Real Madrid con Mbappé: "Confío en que viaje a Manchester. Sobre ir con Francia, ya lo abordaremos"

Álvaro Arbeloa atendió este viernes a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche en el Santiago Bernabéu con el objetivo principal de ganar los tres puntos para continuar en la pelea por el título.

El entrenador del Real Madrid comentó los grandes minutos de calidad que están dejando los jugadores de la cantera, especialmente Thiago Pitarch y Manuel Ángel, que contaron con minutos en el partido de Champions contra el Manchester City.

Además, evaluó el estado físico de su máximo goleador, Mbappé. Cómo está recuperándose de su lesión y cuál es el plan para que vuelva al terreno de juego y ayude a su equipo en los siguientes partidos.

El técnico quiso dejar claro la importancia de cambiar de chip entre una competición y otra. Aunque el encuentro del sábado no tenga los mismos focos mediáticos: "Quiero ver un equipo con la misma mentalidad que el otro día. Tenemos que volver a ser un gran equipo".

También recalcó la importancia del partido del fin de semana: "Nos estamos jugando La Liga". Y de lo engañoso que parece el rival: "Es un equipo que juega mejor que los puntos que tiene".

En cuanto a las bajas del equipo, Arbeloa tiene claro lo que es jugar en el Real Madrid y la exigencia que conlleva: "Los jugadores tienen que irse muertos a casa después de cada partido". Pero también quiso aclarar que la plantilla es amplia y no va a sacar un once con muchas novedades: "Mañana vamos a sacar el mejor equipo posible para llevarnos los tres puntos ".

Y en ese once titular va a estar el portero Courtois, al que también dedicó unas palabras el entrenador del Real Madrid: "Para mí es el mejor portero de la historia de este club,

La lesión de Mbappé

El delantero francés ya lleva varias semanas de baja por culpa de una lesión que sufrió en su rodilla, sin embargo, Arbeloa declaró: "Le veo cada día mejor, hicimos un planning y depende de su evolución diaria".

Sin embargo, el entrenador fue más allá y arrojó un poco de esperanza para la vuelta de Mbappé: "No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para el partido de Manchester. El domingo tomaremos una decisión y ya abordaremos su situación con Francia".

Los jóvenes se hacen notar

Arbeloa quiso remarcar el gran trabajo que están haciendo todos los jugadores de la cantera que están subiendo al primer equipo. "Los chicos tienen que seguir, con humildad y, tienen que ganarse los minutos en el campo".

En concreto ha habido dos jugadores que están destacando sobre el resto. Thiago Pitarch es uno de ellos, y Arbeloa comentó: "Se queda con nosotros, cuando vuelvan los jugadores de lesión ya veremos qué hacemos".

El otro jugador es Manuel Ángel. El técnico fue preguntado por su físico y su respuesta fue: "Para mí el tamaño que tiene es el de su corazón, que es enorme. No tiene problemas para ser un gran jugador de primera división".