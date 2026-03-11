Valverde encarrila el pase a cuartos del Real Madrid con un hat-trick para la historia contra el Manchester City

Real Madrid

Man. City

No muchos creían en el Real Madrid para esta eliminatoria de Champions, pero sí su capitán: Fede Valverde. El uruguayo hizo el partido de su vida y marcó un hat-trick que pone a los de Arbeloa con pie y medio en los cuartos de final frente a un Guardiola que volvió a salir sacudido del Bernabéu. [Narración y estadísticas: Real Madrid 3-0 Manchester City]

Fede, desde la banda derecha, lo hizo todo. Sumó en todo lo que uno se pueda imaginar, hasta en los goles. Tres para la historia. Corriendo, disparando y hasta inventándose algún truco de magia. Pocas actuaciones se han visto así en la Champions, y ya es mucho decir.

La parte negativa para el Madrid fue el penalti que falló Vinicius, con 3-0, que habría cerrado la eliminatoria. El brasileño, que igualó a Cristiano como máximo asistente en la historia del club en la Champions (41), perdonó a un Manchester City desnortado bajo la mística del Bernabéu. Bienvenidos a la Champions. Bienvenidos al manicomio.

Álvaro Arbeloa con el balón de la Champions League Reuters

Llegó el quinto capítulo de la saga europea. Todo un lustro con Real Madrid y Manchester City viéndose las caras en las eliminatorias de Champions League de manera consecutiva. Y el partido, una vez más, no iba a defraudar. Por algo es el nuevo clásico del fútbol continental.

El Madrid salía con siete bajas, entre ellas las de Mbappé y Bellingham, y con el canterano Thiago Pitarch como titular. También volvía Huijsen. En el City de Guardiola, todo lo que había, incluidos sus refuerzos invernales -Guehi y Semenyo- y un Rodri que, aunque va a mejor, no iba a tener su noche en Madrid.

El partido arrancó con un tiro a puerta del City en el minuto 6, de Semenyo. Respondió el Madrid con una ocasión de Brahim a los dos minutos. Pese al inicio tenso, ninguno de los dos equipos salió a verlas venir.

El Madrid partió buscando insistentemente que Trent, fuera por tierra o por aire, mandara el balón al área rival. El inglés, eso sí, sufriría atrás otro partido más. El City se mostraba más combinativo hasta que conseguía llevar la pelota a los pies eléctricos de Semenyo y, sobre todo, Doku.

Jeremy Doku, en acción contra el Real Madrid Reuters

El belga generaba mucho peligro en la línea de fondo, justo lo que echaba de menos el Madrid de su hombre-desatascador, es decir, Vinicius Jr. El brasileño tardaría en encontrar su sitio en el partido, atenazado por los rivales, pero tenía otro compañero que se echara el equipo a las espaldas.

Valverde y el partido de su vida

El responsable de volcar el rumbo del partido, y seguramente de la eliminatoria, fue Fede Valverde. El uruguayo abrió el marcador, asistido ni más ni menos que por Thibaut Courtois. El meta del Madrid no tendrá suficiente con salir a varios milagros por partido, que también da pases de gol.

Era el minuto 20. Courtois sacó desde su área y Valverde, que está listo al arrancar desde su campo, dejó atrás a O'Reilly con el control. Totalmente desbocado, Fede tumbó por el camino con un autopase también a Donnarumma, que evitó poner la mano -quizá pensando que estaba fuera de su área-, y seguidamente marcó. El gol de su carrera, aunque él mismo se encargaría de ponerlo en duda minutos después.

El disparo de Valverde en el 1-0 tras superar a Donnarumma Reuters

Por partes. El 1-0 fue el giro de guion perfecto para el Madrid. Cuando el City mostraba las garras, el rugido del capitán blanco devolvía a los ingleses a su guarida y allí, con las dudas ya instaladas en el cuerpo, iba a quedar a merced de esa bestia de la naturaleza llamada Valverde.

Siete minutos más tarde, el Madrid dio el segundo zarpazo. Se activó, ahora sí, Vinicius. El brasileño dirigió el ataque y lanzó el pase al hueco en el momento justo para Fede. El toque del '7' fue con el exterior y se envenenó tras tocar levemente en un rival, pero a Valverde le dio igual.

El '8', ya no se sabe si convertido en Figo o en Ronaldo Nazario -y más tarde hasta en Zidane-, definió con maestría para volver a batir a Donnarumma. Valverde se había transformado en el galáctico total. La locura invadía la Castellana.

El 2-0 ponía en una difícil tesitura al City, que apretó para tratar de recortar distancias antes del descanso. El caso es que lo que se encontró fue un equipo, el de Arbeloa, sacrificado en cada presión y en cada duelo. Y sobrevoló la duda de siempre: ¿por qué no corren así todos los días los jugadores del Madrid?

Fede Valverde, tras el gol del 2-0 contra el Manchester City Reuters

El toque mágico de Fede

El esfuerzo encontró recompensa, de nuevo para los blancos. De nuevo para Valverde, y merecido. Vinicius, primero, se comió a Khusanov y lanzó otro ataque fulgurante. Luego Brahim picó el balón al corazón del área y ahí, en una baldosa, lo recogió Fede, lanzó un sombrerito a Guehi -a lo 'Zizou'- y resolvió para poner el tercer gol del partido y el tercero de su cuenta particular.

Lo de Valverde ya no tenía explicación. Una de las mayores exhibiciones que pueden verse, ya no solo de un centrocampista, sino de un futbolista en todo el sentido de la palabra y de la profesión. Guardiola hincaba la rodilla otra vez en el Bernabéu, en otra noche de 'esas'. Las de la mística.

Tras el descanso, el alivio para Pep fue que Arbeloa se veía obligado a quitar del campo, por lesión, a Mendy. No se sabe qué tendrá el francés, que puede estar meses sin jugar y cuando llega el City se convierte en un 'superdefensa'. Suerte para los de Mánchester que los poderes le duraron una parte.

Pep Guardiola, cabizbajo en el Santiago Bernabéu Reuters

Entró Fran García para ocupar el lugar de Mendy y el Madrid, a lo suyo, estuvo a punto de hacer el cuarto gol al minuto y medio de reanudarse el partido. La tuvo Brahim, que además de la asistencia genial en el 3-0, hizo un partido de titular que le revaloriza en las filas de Arbeloa.

Vinicius perdonó de penalti

Eso sí, nada que ver la que tuvo Brahim con la oportunidad que desperdició Vinicius de cerrar, a falta de más de 120 minutos de eliminatoria, el pase a cuartos. Primero al no atreverse a resolver un mano a mano, aunque sí estuvo listo para hacer el movimiento indicado y sacarle el penalti a Donnarumma. No tanto en la elección que tomó para la pena máxima.

Porque Vinicius quiso tomar la responsabilidad en el penalti, y falló. Le salió -tras paradinha y un pequeño salto- un disparo tímido que paró sin apuros un Donnarumma que se había tirado antes de tiempo. Perdonado el City y perdón -del brasileño- al Bernabéu.

Donnarumma detuvo el penalti a Vinicius con 3-0 en el marcador Reuters

Aunque también fue salvado el Madrid, o mejor dicho Thiago, a falta de quince minutos. El canterano, exhausto tras dejarlo todo en el partido, hizo lo que nunca se puede hacer en su área propia: ponerse de cara a su portería con el balón y perder de vista al rival, que metió la bota y no marcó por un pie milagroso del mejor portero del mundo. Courtois siempre será un escudo para sus compañeros.

Que no acabara en gol esa jugada hizo que el Bernabéu no se lo tuviera en cuenta a su chaval. Thiago dejó el campo segundos después, junto a Brahim, y fue ovacionado por el Bernabéu. Está claro que el de Fuenlabrada, el más joven del Madrid en jugar una eliminatoria de Champions -superando a Raúl-, se ha ganado el corazón de todos.

Entraron Mastantuono y otro chico del Castilla, Manuel Ángel. Antes también lo hizo Camavinga por Güler, y el último cambio de Arbeloa sería el de Carvajal por un Trent que acabó defendiendo mejor que como lo hizo al principio.

En el City, Guardiola quitó a falta de diez minutos a Haaland. El noruego, que se fue pitado por el Bernabéu, apenas entró en contacto con el balón en diez ocasiones y ni siquiera tiró -ni a puerta, ni fuera de ella-. Una calamidad el partido del gigante nórdico.

Haaland, abatido durante un instante del partido contra el Real Madrid Reuters

Poco más tuvo que contar un partido que, incluso con el 3-0, dio la sensación de quedarse corto para el Madrid. Los de Arbeloa ponen pie y medio en cuartos, pero visitarán en seis días el Etihad sabiendo que estarían más cerca aún del pase de haber marcado Vinicius ese penalti.

A ver qué inventa para la vuelta Guardiola, que en el Bernabéu se vio zarandeado por un huracán de nombre Valverde.

Valverde celebra junto a sus compañeros del Real Madrid su hat-trick al Manchester City Reuters

Real Madrid 3-0 Manchester City

Real Madrid: Courtois, Trent (Carvajal, m.83), Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García, m.46); Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago (Manuel Ángel, m.76), Güler (Camavinga, m.70); Brahim (Mastantuono, m.76) y Vinícius.



Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva (Ait-Nouri, m.70), Savinho (Reijnders, m.46), Semenyo (Cherki, m.70), Doku y Haaland (Marmoush, m.82).



Goles: 1-0, m.20: Fede Valverde. 2-0, m.27: Fede Valverde. 3-0, m.42: Fede Valverde.



Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Donnarumma (56) y Ait-Nouri (82), por el City.



Incidencias: encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 82.950 espectadores. Unos 1.500 seguidores del Manchester City.