Laporta acusa sin pruebas al Madrid de cometer otro 'caso Negreira' y defiende los pagos del Barça: "Están bien hechos"

Joan Laporta aprovechó su paso por El Partidazo de COPE para redoblar la ofensiva discursiva en torno al 'caso Negreira' y apuntar directamente al Real Madrid.

En una entrevista de más de 40 minutos, el presidente azulgrana mezcló la defensa cerrada de la actuación del FC Barcelona con acusaciones al club blanco, al que señaló por estar, según él, impulsando una nueva campaña de descrédito contra la entidad culé.

El eje central de su discurso volvió a ser la legalidad de los pagos al exvicepresidente del CTA. Laporta insistió en que lo que hizo el Barça con Negreira fue contratar servicios arbitrales y de asesoramiento, y remató con una frase que se convirtió en titular instantáneo: "Lo que hizo el Barça es legal y está súper bien hecho".

Con esa idea trató de reforzar la tesis de que no hubo compra de voluntades ni adulteración de la competición, sino una relación profesional que otros clubes habrían imitado en distintas formas.

Desde ahí, el dirigente dio un paso más en la confrontación con el Madrid. Recuperando el concepto de "madridismo sociológico" que ya había utilizado en el pasado, deslizó que el club blanco estaría promoviendo, a través de su influencia mediática y judicial, un relato que presenta al Barça como único villano del caso.

#Cope Laporta, sobre el caso Barça-Negreira: “Comparado con todo lo que hemos vivido… eso estaba dominado por el Real Madrid. Igual ellos no tenían la necesidad de contratar asesoramiento arbitral”



pic.twitter.com/1xlca2elKX — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) March 10, 2026

Laporta llegó a sugerir que el Real Madrid, por su historia de proximidad con las estructuras arbitrales, estaría protagonizando ahora un comportamiento similar al que se le imputa al propio Barcelona, pero sin aportar documentación ni detalles concretos que sustenten esa acusación.

"Estoy seguro de que el Real Madrid también lo hizo; ahora tiene a Megía Dávila y la mujer del CTA de árbitros del femenino también está vinculado a esto. Es querer buscar tres pies al gato y condenarnos antes de juzgarnos", dijo.

En paralelo a las alusiones al eterno rival, el presidente se mostró desafiante con el desarrollo de la causa judicial.

Recordó que el club ha puesto en marcha acciones legales para defender su honor y volvió a enmarcar la investigación en una supuesta campaña orquestada por intereses externos al Barça y al propio fútbol español.

En su relato, la ampliación de la instrucción y la personación del Real Madrid no responden a la búsqueda de la verdad, sino a un intento de "apropiarse" del club y dañar su imagen en el momento más delicado de su historia reciente.

Laporta también reivindicó su gestión interna, subrayando que desde su mandato se ha trabajado para esclarecer lo sucedido y ordenar la documentación disponible.

Víctor Font y Joan Laporta, antes del debate organizado por el Grupo Godó Europa Press

Volvió a sostener que Negreira "no tenía capacidad para alterar resultados" y que los informes arbitrales eran "importantes y necesarios", apoyándose en argumentos ya expuestos en su comparecencia pública de 2023, ahora reeditados en clave de campaña mediática.

"¿No le parece indigno que durante 72 años el CTA haya estado presidido por exsocios, exdirectivos o ex jugadores del Real Madrid?", dijo Laporta en otra intervención con el presentador Juanma Castaño.

La entrevista deja una fotografía clara: un presidente atrincherado en la defensa jurídica y moral del club, que se niega a reconocer errores de fondo en la relación con Negreira y prefiere desplazar el foco hacia el Real Madrid y el entorno institucional.

Al tiempo que reivindica que "está súper bien hecho" lo que hizo el Barça, Laporta eleva el tono contra el rival y alimenta un conflicto que ya trasciende lo deportivo para instalarse en los juzgados, los despachos y el prime time radiofónico.