Un penalti en el 96' arregla el desastre del Barça ante el Newcastle y deja todo abierto para la vuelta en el Camp Nou

Lamine Yamal igualó con una pena máxima sobre Dani Olmo un encuentro en el que los ingleses lograron adelantarse en el 86' por medio de Barnes y merecieron mucho más.

Newcastle

Barcelona

El Newcastle perdonó, el Barça sobrevivió a una noche delicada y será el Camp Nou quien dicte sentencia dentro de seis días. Los ingleses merecieron más, posiblemente ganar, pero un penalti sobre Dani Olmo en el último segundo que transformó Lamine Yamal echó por tierra el gran partido de los locales (1-1) [Narración y estadísticas del partido].

Fue un final de infarto. En el 86', Barnes desató la locura en St James Park con un remate desde el área pequeña ante el que nada pudo hacer Joan García. Sin embargo, cuando todo parecía visto para sentencia y los británicos buscaban el segundo, una acción torpe de Thiaw dio vida a un conjunto azulgrana que caminó sobre el alambre durante todo el encuentro.

Un alivio para Flick y los suyos. Un jarro de agua fría para un Newcastle que tuvo al Barça a su merced y al que no fue capaz de rematar. Fueron superiores durante los 90 minutos, pero no acertaron y acabaron pagando caro sus errores y dejando un resultado más que positivo para los azulgranas.

Momento en el que Lamine Yamal marca el gol del empate. REUTERS

Lamine, que pasó inadvertido durante todo el choque, salió al rescate en el momento más delicado. Con toda la presión sobre sus hombros, resopló y engañó a la perfección a Ramsdale para silenciar el templo local. Un gol que sirvió al Barça para coger aire y encarar el choque de vuelta con algo más de tranquilidad. Eso sí, deberán mejorar mucho sus prestaciones.

Superados

Se esperaba un Newcastle agresivo desde el pitido inicial y las 'Urracas' no defraudaron. Imprimieron un ritmo vertiginoso, convertido ya en seña de identidad de la Premier League, y de la mano de Elanga pusieron varias veces en apuros a Joan García.

El sueco lideró el ataque de un equipo en el que Woltemade y Gordon esperaban en el banquillo tras llegar entre algodones a la cita. Fue un quebradero de cabeza para Cancelo y fue el único capaz de hacer trabajar al arquero azulgrana, un día más muy sobrio en sus acciones.

Al Barça le costó mucho entrar en el partido. Sin defender hacia adelante y con un juego sin balón mucho más posicional de lo que acostumbra, al equipo de Hansi Flick le faltó mucha creatividad y velocidad cuando lograba mantener la posesión.

Elanga se lamenta tras perdonar una ocasión contra el Barça. REUTERS

Con el paso de los minutos consiguió poner algo de cloroformo al partido, pero las imprecisiones de Raphinha y las pocas intervenciones de Lamine y Pedri dificultaron mucho la creación de ocasiones. De hecho, un disparo de Fermín en el 36' fue el único aviso del conjunto azulgrana en los primeros 45 minutos.

Un guión similar al visto hace apenas unos días en San Mamés, pero en el que los azulgranas pudieron al menos salvar los muebles y marcharse en tablas al descanso en busca de cambiar las cosas y darle un giro de tuerca a lo visto sobre el terreno de juego.

Flick no movió el banquillo y Elanga volvió a ser un cuchillo por el sector derecho en los primeros compases del segundo tiempo. Espoleados por su afición, los de Eddie Howe siguieron sin bajar el pie del acelerador dejando en tierra de nadie a un Barça incapaz de trenzar acciones de peligro.

Lewandowski, frustrado tras fallar una ocasión. REUTERS

Osula avisó primero y Elanga lo intentó después con un centro envenenado tras dejar atrás por enésima vez a Cancelo que atajó bien Joan García adivinando las intenciones del endiablado extremo escandinavo.

Al Barça, desnortado por momentos, no le quedó otra que parapetarse muchos minutos en su área para intentar salvar el empate. Una igualada que cerca estuvo de romper Barnes si no llega a ser porque su disparo en el 74' fue repelido por el poste antes de que Joelinton mandara el rechace a la red en posición antirreglamentaria.

La locura

Al partido no le faltó emoción, pero todo saltó por los aires en los últimos minutos. El Newcastle, de tanto llegar, acabó por romper la fortaleza del Barça en el 86'. De nuevo una jugada por la derecha que acabó con un centro de Murphy al corazón del área donde Barnes, completamente liberado, tan solo tuvo que poner el pie para mandarla a guardar.

Se desató la locura en St James Park y los suyos siguieron apretando en busca de dar otro golpe directo al mentón a un Barça que parecía tambalearse. Sin embargo, de la nada, en una jugada sin demasiado peligro, una infracción innecesaria de Thiaw sobre Dani Olmo dentro del área acabó por dinamitar todo el esfuerzo de su equipo.

Barnes y los jugadores del Newcastle celebran el gol contra el Barça. REUTERS

Un penalti que no admitió discusión y en el que Lamine Yamal asumió la responsabilidad. El extremo azulgrana, desaparecido durante todo el choque, se redimió mandando a la red la pena máxima tras engañar con clase a Ramsdale.

Fue la última acción del partido. El colegiado pitó el final y ambos equipos firmaron tablas aunque con sensaciones muy diferentes. El Barça evitó meterse en un problema mayúsculo y un triunfo ante su gente dentro de seis días le servirá para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions.

Newcastle 1-1 Barça

Newcastle United: Ramsdale; Trippier (Livramento, m.67), Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes (Willock, m.90), Elanga (Murphy, m.67) y Osula (Gordon, m.67).

Barcelona: Joan García; Araújo (Espart m.88), Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal (Casadó, m.73), Pedri (Olmo, m.70); Lamine Yamal, Fermín (Torre, m.88), Raphinha; y Lewandowski (Rashford, m.70).

Goles: 1-0. Barnes, m.87. 1-1. Yamal, de penalti, m.96.

Árbitro: Marco Guida. Amonestó a Tonali (m.34) y Willock (m.94) por parte del Newcastle United y a Cancelo (m.68) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en St. James' Park (Newcastle).