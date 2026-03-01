El contundente mensaje de Mourinho sobre Prestianni: "Si es culpable, conmigo terminó"

José Mourinho, en la previa del partido del Benfica contra el Gil Vicente, abordó de frente la polémica que sacude al fútbol europeo desde hace dos semanas: el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius durante la ida del playoff de la Champions League.

El portugués fue directo. "Si mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin".

No se quedó ahí. "Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó", insistió con un tono que no dejó margen a la interpretación.

Mourinho reclamó con firmeza que se respeta un principio que considera fundamental. "No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?", lanzó con filo ante los periodistas.

Mourinho criticó la actuación de la UEFA, que sancionó provisionalmente a Prestianni con un partido de suspensión por una presunta violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, sin incluir, a su juicio, ese condicional que debería acompañar a toda acusación que aún no ha sido probada. "Tengo que poner muchos 'si' delante", repitió en varias ocasiones.

El argentino, de 20 años, fue acusado por Vinicius de haberle llamado "mono" tras el gol de la victoria del Real Madrid en Da Luz. Mbappé respaldó al brasileño asegurando que escuchó el insulto "cinco veces".

Momento en el que Prestianni se dirige a Vinicius. Captura de TV.

La UEFA activó una investigación y, aunque no hay pruebas audiovisuales concluyentes -Prestianni se tapó la boca con la camiseta-, decidió suspenderlo de forma cautelar para la vuelta en el Bernabéu, donde el equipo lisboeta acabó eliminado con una derrota por 2-1.

La comparecencia de Mourinho también derivó en otros frentes. El técnico aprovechó para referirse a Álvaro Arbeloa, quien criticó su postura inicial durante la semana. "Adoro a Álvaro y lo seguiré queriendo, pero creo que fui yo quien tomó la decisión correcta, no él", afirmó.

Mourinho recordó que, a diferencia de los demás, él quería mantener una posición "equilibrada" y no vestir "ni la camiseta roja del Benfica ni la blanca del Real Madrid".

El técnico también desmintió los rumores que lo vinculaban con un regreso al Real Madrid. "Cuando dijeron que el partido contra el Real Madrid era una oportunidad para que yo volviera, dejaron escapar algo importante. En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez. ¿Creen que soy estúpido?", zanjó.