El palo de Saúl Ñíguez a Joao Felix: "Muchos hemos intentado ayudarle, pero si uno no quiere..."

Saúl Ñíguez, desde Rio de Janeiro, atendió este miércoles a los micrófonos de El Partidazo de Cope. El ilicitano viajó a Brasil para unirse al proyecto de Filipe Luis en Flamengo, dejando atrás ofertas más lucrativas para cumplir sus propios motivos personales.

Sobre su fichaje, recordó que la propuesta económica del Trabzonspor era superior, pero primaron factores personales. "La presencia de Filipe Luis en el banquillo fue un punto a favor para venir aquí", aseguró el centrocampista, fiel a la sinceridad que le caracteriza.

La etapa en el Atlético de Madrid marcó un antes y un después para él. "Al final, mi historia ha sido rara, pero he cumplido mi sueño de jugar en el Atleti", reflexionó, reivindicando el recuerdo positivo que deja en cada vestuario que pisa.

Con humildad reconoció sus errores: "Siempre digo que la culpa es mía. Hay muchas situaciones que no te permiten tener confianza... El jugador tiene que saber gestionarlo y, a lo mejor, yo no supe hacerlo". Un ejercicio de sinceridad sin medias tintas.

Destacó su vínculo con Diego Pablo Simeone: "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero siempre hemos sido directos... y eso es lo que más me ha gustado. Valoro que no haya sido falso conmigo, no como otras personas del club". Profundo respeto mutuo.

Sobre el futuro del banquillo, bromeó: "Un año pensé que había perdido su energía, pero el Cholo va a estar en el Atlético de Madrid hasta que él quiera. Su mensaje sigue calando, tiene cuerda para rato".

El Atlético afronta la próxima campaña sin excusas y así lo analizó Saúl: "El año pasado se gastó 200, este año va también por ahí, ya no puedes poner la excusa de que Saúl cobra mucho o de que el otro cobra mucho. La realidad es esta. Debes competir por todo".

Joao Felix, presentado con Al Nassr

Pero lo que dio más que hablar de la entrevista fue su respuesta sobre Joao Félix. El golpe más directo fue para el portugués, que acaba de abandonar el fútbol de élite para jugar en Arabia Saudí (Al Nassr) a sus 25 años.

"El fútbol es del equipo. Tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, no vale... Escuché una frase de Paco Jémez que decía que el talento sin trabajo no es nada... Muchos hemos intentado ayudar a Joao, pero si uno no quiere...", dijo sobre su excompañero.

También aludió a las jóvenes promesas y defendió a Lamine Yamal: "Hay que dejar que juegue, está recibiendo mucha presión porque su nivel es muy alto. No volveremos a ver a alguien conseguir lo que han conseguido Cristiano Ronaldo y Messi".

Saúl Ñíguez, nacido en Elche en 1994, es un centrocampista español surgido de la cantera del Atlético de Madrid. Destacó por su polivalencia y regularidad, consolidándose como pieza clave del equipo rojiblanco durante una década, donde ganó títulos como LaLiga, Europa League y varias Supercopas.

Cedido al Rayo Vallecano, Chelsea y Sevilla, mostró siempre alto rendimiento. Fue internacional absoluto y campeón de Europa Sub19.

Este verano, tras perder protagonismo en el Atlético, fichó por el Flamengo, iniciando una nueva etapa en Brasil para revitalizar su carrera y aportar experiencia internacional