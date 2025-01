Mbappé destroza a Las Palmas y desata al Real Madrid como nuevo líder de La Liga

Real Madrid

Las Palmas

Hay nuevo líder en La Liga, el Real Madrid, lanzado por el mejor goleador del mundo, Kylian Mbappé. Triunfo sólido de los de Carlo Ancelotti ante Las Palmas, que se adelantó a los 25 segundos. Los amarillos, después, fueron absorbidos por el huracán francés. Marcó dos goles y le anularon otro en la primera parte. [Narración y estadísticas: Real Madrid 4-1 Las Palmas]

Ceballos dio un recital y Rodrygo destacó también con gol, penalti forzado y asistencia. Brahim fue el otro goleador en la fiesta y el árbitro anuló dos tanto más —a Bellingham y a Valverde—. Además, David Alaba volvió a pisar el césped en partido oficial 399 días después. El central austriaco se lesionó de gravedad el 17 de diciembre de 2023, una rotura del cruzado, y se suma a la causa merengue en el momento oportuno.

Porque el Real Madrid supera al Atlético de Simeone en la tabla y, sobre todo, se pone a siete puntos del Barça de Flick. Y en Copa y Champions está muy vivo. Lo de la Supercopa, que dolió mucho, volvió a provocar la reacción del vigente campeón de Liga y de Europa. Ancelotti tiene razones para volver a sonreír y seguir aferrado a su cargo.

Ancelotti dirigiendo al Real Madrid EFE

Con la baja de última hora de Tchouaméni, junto a las de Vinicius, Camavinga y Modric, Ancelotti apostó por Ceballos en el centro del campo y Brahim para completar el tridente de ataque. El canterano Asencio repitió titularidad por aclamación contra el equipo de su ciudad y en el que se formó antes de llegar a La Fábrica.

La victoria en Copa y los pinchazos de los rivales directos en Liga devolvieron la calma al Bernabéu. Se notó en el anuncio de las alineaciones. De los pitos de hace tres días a los aplausos para todos —a jugadores, sin excepciones, y a Ancelotti—. La paz aguantó poco.

Sorpresa a los 25 segundos

Ni medio minuto tardó en marcar Las Palmas. El gol de Fábio Silva llegó a los pocos segundos de sacar de centro en una jugada que se explica fácil: acción messiana de Alberto Moleiro, centro desde la derecha de Sandro Ramírez y remate en el segundo palo el portugués, anticipándose a un Lucas Vázquez que ya acumula muchas fotos así en la temporada.

Para colmo merengue, minuto y medio después, Brahim falló incomprensiblemente a portería vacía. Runrún en el sector blanco y gritos de "sí se puede" en el 'gallinero' colmado por la afición canaria. Tuvo que aparecer Rodrygo, hoy en la izquierda sin Vinicius, con una acción de pillo para desatascar a los de Ancelotti.

Era el minuto 17. El extremo brasileño se asomó al pico del área, vio que el que metía el pie era Sandro y el jugador de Las Palmas cayó en la trampa. Penalti tonto. De delantero defendiendo. Marcó Mbappé por tercer partido seguido —su gol 300 en la carrera a nivel de clubes— frente a un Cillessen que se tiró al lado contrario.

Kylian Mbappé, durante el lanzamiento del penalti contra Las Palmas EFE

Tras el penalti, Mbappé cogió las riendas del partido y todo empezó a tomar otro color para el Madrid. Cillessen le sacó varias buenas manos durante el primer tiempo, pero el '9' de los blancos era imparable. Cuestión de tiempo que el saco de los goles se volviera a abrir.

Antes marcó Brahim, aunque la mitad fue de Kylian. El ex del PSG realizó un disparo lejano obligando al portero rival a tirarse por los aires. El Madrid se había lanzando desembocado a por el gol y dos de sus jugadores se quedaron solos dentro del área amarilla esperando el rechace. Eran Lucas y Brahim. El de Curtis asistió y el de Málaga empujó a gol.

Tres minutos después, en el 36', ya con el conjunto de Diego Martínez partido, llegó el momento de Mbappé. Balón a media altura de Rodrygo y el galo, sin la necesidad de controlar, cruza el balón con un disparo al primer toque que casi llegó a la escuadra. Lo celebró con euforia Ancelotti, el 'hombre tranquilo'. Un reflejo de lo sufrido durante la última semana por el italiano.

Mbappé, inspiradísimo, no se sació con el doblete y quiso amarrar el hat-trick antes del descanso. Y volvió a marcar, pero cuando todo el Bernabéu celebraba, el VAR llamó a Quintero González para ver un posible fuera de juego posicional del francés. Fue milimétrico. Dudoso por la toma elegida. Se enfadó el madridismo y se enfadó Kylian.

Kylian Mbappé dialoga con la linier del encuentro EFE

Se picó Mbappé por el gol que quitaron y se fue al descanso con seis disparos —cinco a puerta—. El otro que más brilló fue Rodrygo, sin fallar un solo pase en los primeros 45 minutos y demostrando un día más que luce mucho más cuando juega en la izquierda. Sobrepasado el equipo canario, su entrenador hizo un cambio en el descanso: Benito entró por Herzog.

En la reanudación, todo igual. Bellingham dio al palo en el 49' y Rodrygo hizo su gol antes de llegar al 60'. Mbappé vio por fuera a Fran García y este asiste al primer toque para que meta el brasileño. Tac, tac y tac. Así de sencillo. 4-1 y tranquilidad para pensar en otras cosas, como poner a calentar a Alaba. El estadio recibió de vuelta su jugador, 'el de la silla', con una ovación.

Para más inri, a los canariones les expulsaron uno de sus jugadores en el minuto 63. Fue Benito. El '11' amarillo, que no estuvo ni 20 minutos en el campo, vio la roja directa por ponerle los tacos en el costado a Lucas. Con '10', a los de Martínez les quedaba poco más que evitar irse a casa con una goleada de escándalo.

Volvió Alaba y se lució Ceballos

La 'manita' merengue casi llegó en el minuto 73, cuando Bellingham y Valverde se lanzaron a por un balón rebotado tras jugada a balón parado. La puntera del inglés llegó un poco antes y se hubiera anotado el gol a su cuenta de no ser porque el VAR lo anuló por un fuera de juego de Rüdiger. Lo que no revisó luego el VAR fue otro penalti a Rodrygo.

Salió al campo Alaba, recibido con cariño por afición y compañeros. Al que también le corearon, y varias veces, fue a Dani Ceballos. El utrerano, en este Madrid sin Kroos, sigue creciendo y empieza a ser capital en el equipo. El estadio se puso en pie para despedirle cuando fue sustituido, como se puso en pie con un golazo de Fede Valverde ya en el 85'. Pero, por tercera vez en el partido, Quintero González tuvo que anular un gol del Madrid. Otro por fuera de juego.

David Alaba saluda a la grada del Santiago Bernabéu EFE

No pudo poner la guinda del hat-trick a su partidazo Mbappé, aunque no fue porque no lo intentara. Tampoco Ancelotti le quitó del campo para que siguiera buscándolo. Aún así, se volvió a cumplir lo que dijo el italiano en la previa del partido y Kylian "en cada partido sube su nivel". Es la estrella de este Madrid. Victoria blanca y una temporada más, como todas en su historia, que Las Palmas se va del Bernabéu sin ganar.

Real Madrid 4-1 Las Palmas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez (Lorenzo Aguado, m.87), Raúl Asencio, Antonio Rüdiger (David Alaba, m.76), Fran García; Fede Valverde, Dani Ceballos (Chema Andrés, m.84), Jude Bellingham; Brahim Díaz (Arda Güler, m.76), Rodrygo Goes (Endrick, m.84) y Kylian Mbappé.

UD Las Palmas: Jasper Cillessen, Álex Suárez, Scott McKenna, Mika Mármol, Juanma Herzog (Benito Ramírez, m.46), Álex Muñoz (Enzo Loiodice, m.58), Kirian Rodríguez, Sandro Ramírez (Marc Cardona, m.80), Javi Muñoz, Alberto Moleiro (Manuel Fuster, m.58) y Fábio Silva (Oliver Mcburnie, m.67).

Goles: 0-1, m.1: Fabio Silva. 1-1, m.18: Kylian Mbappé, de penalti. 2-1, m.33: Brahim Díaz. 3-1, m.36: Kylian Mbappé. 4-1, m.57: Rodrygo Goes.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Colegio Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Sandro Ramírez (m.48+) y expulsó a Benito Ramírez por roja directa (m.62), de la UD Las Palmas.

Incidencias: encuentro de la vigésima Jornada de LaLiga EA Sport disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.297 espectadores. Antes del partido, Jude Bellingham recogió el premio a mejor jugador del mes de diciembre ede LaLiga.