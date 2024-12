La despedida más difícil a una leyenda: el homenaje del Sevilla a Jesús Navas en el último adiós en su carrera deportiva

El 30 de diciembre ha sido el día fijado para que Jesús Navas se haya despedido definitivamente del Sevilla Fútbol Club. El club hispalense ha preparado un homenaje en el Ramón Sánchez Pizjuán para rendir tributo a la carrera legendaria de un jugador que ha conseguido entrar en la historia del fútbol español.

'El duende de los Palacios' estuvo acompañado de su familia, de las leyendas del Sevilla como Kanouté, Andrés Palop, Escudé... y sobre todo por su afición. En apenas 24 horas se acabaron las entradas que el club puso a la venta para despedir a Jesús Navas. Los seguidores del conjunto hispalense no quisieron dejar la oportunidad de acompañar al extremo reconvertido a lateral en un día tan especial.

No están siendo unos días fáciles para el Sevilla y tampoco para el sevillismo. El equipo retomó el domingo los entrenamientos y por primera vez faltó la figura del capitán. Navas ya se dispidió ante el Celta en el Sánchez Pizjuán donde ha vivido algunos de los momentos más importantes en su carrera; mientras que el Santiago Bernabéu fue el escenario donde se vistió por última vez de corto.

Están siendo unos días muy emotivos para Jesús Navas. Conforme se ha ido acercando la fecha del desenlace final de su carrera deportiva, los nervios y las lágrimas han aflorado. El sevillista cuelga las botas recibiendo el reconocimiento de todo un país. En cada estadio que ha jugado los últimos meses se ha marchado vitoreado.

El legado que Jesús Navas deja al Sevilla Fútbol Club está fuera de cualquier lógica. Juande Ramos; Manolo Jiménez; Caparrós; Emery; Guardiola; Roberto Carlos; Julio Baptista; Davor Suker, Saviola o Monchi han sido algunos de los ilustres que han querido agradecer al capitán sevillista todo lo que ha hecho por este deporte.

El conmovedor discurso de Navas

"Llevo seis meses que son una locura en cuanto a emociones desde el día que dije 'hasta aquí'. El cariño de todo el mundo es impresionante. Lo que yo he vivido en este campo es una locura", fueron las primeras palabras de un Jesús Navas que no pudo evitar romper a llorar.

"La verdad es que el nuevo día me va a resultar complicado. Quiero empezar por agradecer el ojo de Pablo Blanco, que me reclamó para vestir la camiseta del Sevilla con 15 años. Para mí, jugar al fútbol es lo máximo. Disfruto con ello y por eso he llegado hasta los 39 años. Si no hubiera sido por la cadera (entre lágrimas), habría continuado", añadió emocionado.

Otro de los momentos más emotivos fueron cuando salieron a acompañarle los hijos de José Antonio Reyes y Antonio Puerta: "Quiero dar las gracias a todos los compañeros y entrenadores que he tenido, la verdad es que es un orgullo. Pero... ¿qué decir de vuestros padres? En el poco tiempo que estuvimos me han enseñado a ser mejor persona. Siempre les voy a estar agradecido porque todo lo que he conseguido yo ha sido gracias a ellos dos. Están siempre conmigo en mi corazón y les quiero mucho", sentenció.

Jesús Navas recibió entre muchos de los vídeos de agradecimiento, uno en particular dedicado por todos los compañeros de la Selección y uno de los momentos más especiales fue cuando 'El Arrebato' entonó una canción que ha escrito en su honor.

El homenaje tuvo su final cuando el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, le hizo entrega de una camiseta conmemorativa con los 705 partidos que ha disputado y la placa del 'Dorsal de Leyenda'. El '16' ya forma parte de la historia del club.