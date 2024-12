Alerta total en el Manchester United: detectan una plaga de roedores que invade el mítico estadio de Old Trafford

Minuto de silencio en Old Trafford por la muerte de la reina Isabel II en partido de la Europa League Reuters

Las cosas no le van nada bien al Manchester United en lo deportivo, pero también parece que se le multiplican los problemas en el resto de parcelas del club. Las alarmas han saltado en el club porque los inspectores de higiene han detectado en Old Trafford una plaga de roedores que pone en jaque las condiciones de sanidad del emblemático estadio.

Tal y como publica en Inglaterra el Daily Mail, los inspectores descubrieron en una reciente visita a las instalaciones excrementos de roedores y un serio indicio de actividad de estos pequeños animales en el estadio. No es la primera vez, no obstante, que se habla de la presencia multitudinaria de estos roedores en Old Trafford.

El Manchester United, no obstante, ya ha tomado medidas y los equipos de control de plagas se han puesto manos a la obra con las autoridades locales. Al parecer, la ubicación de estadio, situado entre un canal y una vía férrea, favorece la aparición de estos animales.

Además, las bajas temperaturas que se viven en estas épocas del año hace que las plagas busquen zonas más cálidas y protegidas, por lo que en las instalaciones del estadio encuentran un buen cobijo para resguardarse del frío.

No es, no obstante, la única deficiencia que sufre un estadio tan emblemático y antiguo como Old Trafford, en pie desde 1910. Se han visto incluso algunas goteras en plena rueda de prensa del entrenador local, algo que reaviva el debate sobre la reforma del estadio o la construcción de uno nuevo.

Restos en un puesto de comida

Los inspectores de sanidad encontraron evidencias de actividad de los roedores en diferentes estancias del estadio. Una de ellas fue en uno de los quioscos que vende comidas y bebidas a los aficionados en cada partido, mientras que en otra sala de la planta baja también se hallaron restos.

Inmediatamente, los inspectores rebajaron la nota de higiene alimentaria del Manchester United de las cuatro estrellas que tenía anteriormente hasta las dos estrellas. Además, ordenaron que se realicen mejoras en las instalaciones para subsanar todos los problemas.

Pese a que se encontraron indicios de la actividad de los roedores en este quiosco, no es un lugar en el que se prepare comida al momento.

Tal y como apunta el Daily Mail, la mayoría de los clubes de la Premier League cuentan con una valoración de cinco estrellas en el higiene de alimentos. El United la había visto reducida recientemente al servir pollo crudo a unos aficionados visitantes, aunque posteriormente volvió a aumentar hasta las cuatro estrellas. Ahora es de tan sólo dos.

Desde el United ya han anunciado que están trabajando para recuperar la máxima calidad de higiende, y las autoridades municipales también se han manifestado, alegando que se asegurarán de que se llevan a cabo las mejoras necesarias.