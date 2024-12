Quién juega hoy en la Copa del Rey, horarios y dónde ver por TV: agenda de la segunda ronda este jueves 5 de diciembre

La Copa del Rey vive una nueva jornada de la segunda ronda de esta edición 2024/25. Tras la disputa de 18 partidos entre el martes y el miércoles de esta semana, hoy jueves se celebran otros 10 encuentros más. Desde el cambio de formato en 2019, el torneo del 'ko' ha vuelto a dejar grandes equipos por el camino.

En esta segunda ronda, el Real Madrid, Barça, Athletic Club y Mallorca aún no participan. Este suceso ya se ha convertido en algo habitual en el fútbol español desde que se implantara la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y es que, aquellos equipos que la disputan quedan exentos de las primeras rondas de Copa y aprovechas para disputar estos compromisos que no podrán en enero fruto de la Final Four de la Supercopa.

Tras la primera ronda de la Copa del Rey en la que seis equipos de Segunda División cayeron eliminados, la segunda eliminatoria ha dejado varias sorpresas. El Villarreal, Girona y Espanyol son los equipos de Primera que han caído eliminados; mientras que de Segunda, la sorpresa ha sido la derrota del Deportivo de la Coruña ante el Ourense.

En la primera ronda, las sorpresas fueron los primeros equipos de Segunda que han empezado a caer Un total de seis dijeron adiós a la competición a la primera de cambios. Estos son el Albacete, el Córdoba, el Mirandés y el Eibar, el Oviedo y el Levante, que cayeron a manos del CE Europa, la UE Olot, la UE Sant Andreu, el Logroñés, el Real Ávila y el Pontevedra, respectivamente.

Sin embargo, los platos fuertes se están produciendo en la segunda ronda. El Espanyol perdió ante el Barbastro, mientras que Valladolid y Las Palmas sufrieron para ganar al Real Ávila y CE Europa. En la jornada del miércoles, el Villarreal y el Girona fueron los nombres propios al perder ante el Pontevedra y la UD Logroñés.

Resultados del martes 3

Real Ávila - Real Valladolid (2-4)

Yeclano Deportivo - Elche (0-1)

Salamanca - Celta (0-7)

Barbastro - Espanyol (2-0)

Real Zaragoza - Granada (4-5* en los penaltis)

CE Europa - Las Palmas (1-2)

Resultados del miércoles 4

UE Sant Andreu - Real Betis (1-3)

Unionistas - Rayo Vallecano (2-3)

Gimnástic de Tarragona - Huesca (0-1)

Ourense CF - Deportivo de la Coruña (1-0)

Cultural Leonesa - Almería (1-2)

Cádiz - Eldense (0-1)

Racing - Sporting (1-0)

Logroñés - Girona (4-3* en los penaltis)

Ejea - Valencia (1-3)

Pontevedra - Villarreal (1-0)

CD Estepona - Leganés (4-5* en los penaltis)

Zamora CF - Tenerife (1-3* en los penaltis)

Horarios del jueves 5

CP Cacereño - Atlético de Madrid (19:00 horas; por Teledeporte y RTVE Play)

Orihuela - Getafe (19:00 horas)

Ceuta - Osasuna (19:00 horas)

Ponferradina - Castellón (20:00 horas)

Barakaldo - Racing de Ferrol (20:00 horas)

Marbella - Burgos (20:00 horas)

Andorra - Cartagena (20:00 horas)

UE Olot - Sevilla (21:00 horas)

Deportiva Minera - Alavés (21:00 horas)

UB Conquense - Real Sociedad (21:00 horas)