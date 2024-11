Ancelotti: "Es una pérdida de tiempo pensar ahora en fichar jugadores en enero"

Trata de olvidar el Real Madrid lo ocurrido en la Champions League, con la dura derrota encajada ante el Liverpool, y pone su atención sobre La Liga. Busca el equipo blanco su tercera victoria seguida en el campeonato doméstico, una victoria que sane las heridas, especialmente las de un Kylian Mbappé que volvió señalado de Anfield. Carlo Ancelotti, el entrenador del equipo, tiene clara su premisa.

El italiano habló en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará este domingo al Real Madrid contra el Getafe, en el Santiago Bernabéu:

Mbappé

"El problema de Mbappé es el que tenemos todos. La idea es tratar de sacar nuesta mejor versión, de él, de mí mismo, de otros jugadores... El problema es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de tener continuidad en la temporada. No es un problema de un jugador, es un problema de cada uno".

Estado de Mbappé

"No se ha hundido. Es consciente de que lo tiene que hacer mejor, como intentamos hacerlo todos. Ha hecho partidos muy buenos y es lógico que el partido del Liverpool se centre en él porque falló el penalti. Es un problema colectivo y no individual. Podéis criticarme, pero la dinámica del está bien, hemos mejorado. Contra el Liverpool se pudo hacer mejor, pero hay que tener en cuenta que nos faltan algunos jugadores. La idea de tener paciencia es la correcta".

¿Está menos feliz?

"Yo soy como Mbappé. Estoy intentando de todo para sacar mi mejor versión. Los resultados dicen que no he sido capaz. Entonces, no estoy feliz. Estoy preocupado lo justo, ya que estoy convencido de que lo vamos a arreglar como siempre hemos sido capaces. Por lo demás, soy feliz".

Sitio de Valverde

"Es un medio moderno. En el centro del campo puede ser pivote defensivo, interior, con llegada desde segunda línea... Tiene una pegada impresionante. Su mejor posición es en el medio".

Problemas en la temporada

"En muchos años de carrera sólo he tenido un año sencillo, que fue el pasado. En el resto he tenido que resolver problemas. Los problemas, antes o después, llegan. Lo que no es normal es que todo salga perfecto como el año pasado. Es mejor dar con un problema en noviembre que no en abril o mayo, porque ahí estás muerto. Lo he dicho: vamos a resolver el problema. Estamos peleando por La Liga ante un rival que lo ha hecho muy bien y están volviendo los lesionados, que es muy buena noticia. Vuelve Rodrygo, en el próximo partido lo hará Tchouaméni... Hay que aguantar el momento porque las cosas buenas están por llegar".

Papel de Endrick

"Si pienso que Endrick es mañana el jugador ideal para ganar el partido, jugará".

Posiciones de Mbappé y Vinicius

"No lo sé, de verdad. Mbappé está más acostumbrado a jugar por dentro que Vinicius, aunque Vinicius se está dando cuenta de que por dentro es muy peligroso. Así que dependerá del partido... También ellos cambian sus posiciones durante los partidos".

La sorpresa de Asencio

"Cuando vuelvan todos, seguirá peleando por el puesto. En los tres partidos que ha jugado, ha merecido ser titular. No hay nada malo que decir. Ha cumplido en todos los aspectos y se merece ser considerado para pelear por un puesto con los otros".

Mal ofensivamente

"Nos ha faltado un poco de acierto en algunos partidos. Sobre todo cuando no tenemos muchísimas oportunidades con las transiciones. Allí ha fallado el acierto. Contra el Liverpool, si hubieramos acertado más en la transición, habríamos tenido más oportunidades".

Por qué no está contento

"El espejo de un entrenador es el equipo. Cuando al equipo le falta continuidad, actitud... es responsabilidad del entrenador".

Mejoría desde la defensa

"No es un caso específico de Mbappé. Cuando hay un momento de dificultad tiendes a dificultar las cosas, pero lo mejor es ir a lo fácil. Cuando te falta algo, hay que empezar por la base que es defender. Luego poco a poco llegan las cosas. Lo que me da confianza es que el equipo ha empezado a defender bien, y eso es lo básico".

Relación con Bordalás

"José es un amigo. Muy buen amigo, una buena persona y un gran entrenador. Lo admiro. Va a ser un partido exigente para nosotros, como siempre ha pasado contra sus equipos".

Ir o no al mercado

"Porque es una pérdida de tiempo pensar ahora en fichar jugadores. Hay 40 días para pensarlo, y eso haremos. Hay cosas en movimiento y las cosas pueden cambiar. Alaba está muy bien y volverá pronto, por ejemplo. Hay que evaluar antes todo esto".