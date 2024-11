Leganés - Real Madrid, fútbol La Liga en directo | Ceballos y Arda Güler, novedades en el once de Ancelotti

La irrupción del central en el primer equipo supone una bocanada de aire fresco para La Fábrica, la cantera del Real Madrid, que durante años ha producido talento sin que muchos lleguen a consolidarse en el Bernabéu. El técnico del Castilla, Raúl González, no ocultó su satisfacción tras el estreno del joven jugador: "Es un plus para los otros canteranos. La del Real Madrid es la mejor cantera, pero la exigencia del primer equipo hace que no sea fácil abrirse camino", afirmó.

El canterano Raúl Asencio, en su debut con el primer equipo del Real Madrid Europa Press