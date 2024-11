El Real Madrid trabaja con Apple que el Bernabéu sea un "estadio infinito" con capacidad para todos los socios del club

Tal y como dijo Florentino Pérez en la Asamblea General, el Real Madrid es un club universal y por eso sus partidos levantan un gran interés. Eso se refleja en la dificultad que tienen los aficionados para poder obtener abonos o entradas para partidos puntuales, ya que la capacidad del Santiago Bernabéu, pese a su gran reforma, es limitada.

Algún socio planteó en la Asamblea esta problemática que, efectivamente, fue confirmada por el presidente. Ante ello, Florentino Pérez se sacó de la manga la opción de crear un Santiago Bernabéu "infinito" en colaboración con Apple gracias a las nuevas tecnologías.

"Estoy dándole vueltas hacerlo con Apple, por ejemplo. Es muy fácil, unos lo ven en casa con unas gafas que se ven mejor que en el estadio, y así, que tuvieran en su casa un asiento, un abono. En eso es en lo que estamos trabajando", dijo el máximo mandatario del Real Madrid en una confesión que ha generado ya mucha expectación.

Florentino Pérez no ofreció más detalles acerca de esta novedosa iniciativa que podría revolucionar la manera de consumir el fútbol. Eso sí, se comprometió ante la pregunta de este socio a ofrecer más información en el futuro porque realmente es algo que el club está sopesando.

La consulta realizada por este socio tenía que ver con la problemática de poder obtener un abono del Real Madrid, un asunto difícil de solventar: "Es un tema que no tiene mucha solución porque tenemos 34.000 socios no abonados. Socios se pueden hacer los hijos de socios, pero están condenados a no tener abono", respondió al respecto Florentino Pérez.

Lo que sí garantizó el máximo mandatario fue que el club seguirá peleando contra todas aquellas personas que revenden sus abonos para determinados partidos a lo largo de la temporada. Esto hace que salgan muchas menos entradas a la venta a través de los canales oficiales y también una disminución de los ingresos del Real Madrid por este concepto.