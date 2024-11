Ancelotti: "Me parece demasiado feo especular con la salud mental de Mbappé"

El Real Madrid regresa al ruedo tras el parón internacional y Carlo Ancelotti tomó la palabra este sábado en la sala de prensa de Valdebebas. El entrenador italiano hizo frente a una serie de preguntas que tuvieron como protagonista a Kylian Mbappé, cuestionado por su rendimiento durante los últimos partidos.

No le gustó a Ancelotti que le preguntaran por la salud mental de Mbappé, como tampoco le hizo gracia que se cuestionara la planificación del Real Madrid de la última década por el uso que hace de la cantera. Elogió a Raúl Asencio, el central del Castilla que apunta a titular este domingo en Butarque.

Valverde como lateral

"Es una opción, como hay otras que hemos probado durante este parón. Mañana procuraré de tomar las mejores decisiones".

Apuesta por la cantera

"No es difícil. Es bastante sencillo elegir. La responsabilidad que tengo yo es meter al mejor equipo posible. Y es lo que he hecho en estos 308 partidos. A veces sí ha habido canteranos. La cantera es una parte muy importante de este club. Poner en duda la planificación de este club en 15 años me parece un poco...

Dar minutos a los canteranos no es el objetivo de este club, y sí tener cariño. Han salido muchísimos jugadores de la cantera, aunque no estén aquí en el primer equipo, y observamos a muchos que pueden estar listos algún día para el Madrid".

Mbappé

"Ha tenido oportunidad de entrenarse. Ha mejorado su condición y ojalá mañana pueda mostrar sus condiciones, que son muchas".

Asencio, ¿titular?

"Está muy bien porque hizo su debut ante Osasuna, lo hizo muy bien y está preparado para competir. Lo veo muy bien".

Posición de Mbappé

"Mbappé nunca me ha pedido una posición específica en el campo. Me pide, como todos, estar en el once inicial. Él y Vinicius no tienen una posición fija en el campo, pueden cambiarse dependiendo de la situación del partido".

No habrá rotaciones drásticas

"La idea es muy clara: poner el mejor equipo en cada partido. Lo haré mañana y lo haré el miércoles [ante el Liverpool]. No me planteo cambiar según la competición".

¿Problema de salud mental de Mbappé?

"A mí no me lo parece porque le he visto feliz de estar aquí. Al menos, no ha mostrado tener un problema así y especular con ello me parece feo".

Responsabilidad de los jóvenes

"Hay alguno que está tomando más responsabilidad: Valverde, Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Bellingham... Es un proceso que lleva tiempo. Hemos perdido la pieza más importante, que es Carvajal, y el proceso de los jóvenes llega tiempo. Intentarán progresar rápido en este sentido".

Mala racha de Mbappé

"Las malas rachas pasan. Cuando un delantero no marca, se frustra un poco. Pero no es su caso, le he visto feliz. La racha, antes o después, acabará. Estoy convencido de que mañana hará un gran partido y de que su racha acabará mañana. Es cuestión de tiempo, tiene una calidad brutal".

Gran momento de Brahim

"Es un gran jugador y ha vuelto muy bien del parón con Marruecos. Ha marcado goles. Está en una condición física muy buena y va a ser una pieza muy importante para nosotros, como ya lo fue el año pasado. Este año, creo, tendrá más protagonismo".

Planificación para enero

"Hablaremos después del último partido, el del día 22 contra el Sevilla. Ahí hablaremos sobre qué hacer en el mercado de invierno".