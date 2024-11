El innovador negocio de Dani Alves y el estreno de su nueva faceta artística

Dani Alves sigue reconstruyendo su vida después de ser condenado por un delito de agresión sexual y conseguir la libertad condicional el pasado mes de marzo. El brasileño, que ha estado alejado de los focos en los últimos tiempos ha vuelto a ser protagonista al lanzar la plataforma Voxtom.

Una aplicación cuya funcionalidad reside en organizar y econtrar todo tipo de eventos, desde pequeñas celebraciones, como cumpleaños, hasta grandes eventos, como conciertos y festivales.

"¿Alguna vez has imaginado organizar y encontrar TODO tipo de eventos en una sola aplicación? Con Voxtom tienes a tu disposición una completa plataforma para gestionar desde pequeñas celebraciones, como cumpleaños, hasta grandes eventos, como conciertos y festivales. Todo lo que necesitas está aquí, con practicidad y eficiencia para transformar cualquier evento en una experiencia increíble", afirma la página web de la plataforma.

La cuenta de Instagram de Voxtom ya cuenta con 24.000 seguidores y, de momento, opera en el mercado brasileño. Alves, curiosamente, tiene el pasaporte retenido y no puede salir de España. Cada semana tiene que presentarse ante la Audiencia de Barcelona.

El exfutbolista, que siempre fue un personaje atípico, había intentado incursionar en el mundo de la restauración antes de su encarcelamiento. En Barcelona, abrió dos restaurantes de comida brasileña, el Boteco Fogo y el Alquimia Fogo, aunque ambos cerraron sus puertas posteriormente.

Con el chef João Alcântara como socio, Alves abrió primero el Boteco Fogo en abril de 2016. Este restaurante, ubicado en la planta baja de un edificio en la calle Còrsega, ofrecía platos populares brasileños a precios accesibles. Solo unas semanas después, inauguró el Alquimia Fogo, un restaurante más exclusivo en el primer piso del mismo edificio, con un menú degustación dirigido a los paladares más exigentes.

Su nueva faceta

El anuncio de la plataforma parece haber sido también el regreso de Alves a las redes sociales. En las últimas horas ha publicado un vídeo en Instagram en el que sale tocando la guitarra y cantando la canción de 'Todo va a estar bien', de Even Craft y Redimi2.

Una parte de su letra dice: "Hay un hombre que calma, todo temor. Un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas, y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien".

El brasileño lo ha acompañado de un mensaje del Apocalipsis 3:15,16: "El señor no te dio un espíritu de cobardía amados hermanos…. Así que no temas, porque el dueño de la promesa está contigo y te dijo que vayas y pregue su evangelio. Los cambios que harás en tu vida no es para agradar a los humanos, es para agradar al Dios que te creó!".