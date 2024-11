Las opciones de Ancelotti ante las lesiones en el Real Madrid: Asencio sustituirá a Militao y Valverde hará de Lucas Vázquez

Al Real Madrid le ha salido muy cara la victoria ante Osasuna. A pesar de la goleada y el buen juego mostrado por el equipo sobre todo en la segunda mitad, las sensaciones no son buenas en el vestuario blanco. Consiguieron los tres puntos, sí, pero perdieron tres jugadores capitales en la plantilla: Militao, Lucas Vázquez y Rodrygo.

Tras el partido, el central brasileño fue sometido a las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y el parte médico no pudo ser peor: rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha, es decir, Militao dice adiós a una temporada en la que el Real Madrid está falto de efectivos.

La plantilla es corta y lo ha sido desde la pretemporada, cuando Ancelotti se mostraba conforme con los jugadores que tenía. El italiano pecó de no presionar al club y ahora se enfrenta a una situación inédita en su carrera: siete jugadores del primer equipo están lesionados, no tiene ningún lateral derecho disponible y sólo cuenta con un central sano. La zaga del conjunto blanco difícilmente puede estar más mermada.

Courtois; Carvajal; Militao; Alaba; Lucas Vázquez; Tchouaméni y Rodrygo conforman la lista de jugadores que el Real Madrid tiene en la enfermería. De los siete lesionados, cuatro son defensas, por lo tanto, a la directiva ahora sí le tocará acudir al mercado de invierno.

Tras la lesión de Carvajal y la mala racha de resultados que atravesó el equipo, en Concha Espina ya se empezó a especular con la necesidad de reforzarse en enero. Ahora con una nueva lesión, la necesidad se ha convertido en obligación. Sin embargo, mientras tanto la solución está en la cantera.

Raúl Asencio durante su debut en el Santiago Bernabéu ante Osasuna. EUROPA PRESS

Raúl Asencio tuvo el partido soñado en el Santiago Bernabéu ante Osasuna. El jugador del Real Madrid Castilla sustituyó con creces a Militao y demostró que puede ser la pareja de Rüdiger en la zaga de la defensa. El canterano dio una espectacular asistencia a Jude Bellingham en el segundo gol del Madrid y se mostró muy seguro al corte en los balones divididos.

En la rueda de prensa posterior al partido, Ancelotti se deshizo en elogios hacia el jugador: "Asencio ha jugado muy bien, ha sido una sorpresa bonita. Hay que agradecer el trabajo que ha hecho Raúl con él. En este momento le necesitamos", admitió el italiano que antepuso al canterano antes que a Jesús Vallejo.

Desde la temporada pasada Raúl Asencio ya había entrado en la dinámica del primer equipo durante algunos entrenamientos, pero no había llegado a debutar con el Real Madrid. El partido ante Osasuna marca un antes y un después en su papel en el equipo.

La cantera bajo mínimos

Raúl Asencio no será el único jugador del que Ancelotti tendrá que echar mano en la cantera, aunque el italiano no tiene tampoco muchas opciones para elegir. Jacobo Ramón no está disponible tampoco para Raúl González ya que también se encuentra lesionado, mientras que Joan Martínez sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante la pretemporada y no es una opción válida.

La lesión muscular de Lucas Vázquez hace que Ancelotti no tenga ningún jugador disponible para el lateral derecho. La opción de Jesús Fortea, de 17 años, cobra cada vez más fuerza, aunque el italiano por el momento mira a lo que tiene en la plantilla: "Valverde ha jugado hoy de lateral derecho, lo cual me parece bien... es lo que tenemos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Sergio Ramos es una de las peticiones de la afición madridista para reforzar la zaga de la defensa y además, el camero también podría jugar de lateral derecho donde empezó su carrera. La directiva madridista no se ha planteado su regreso, pero podría ser una opción válida dada la situación en la que se encuentra.

El 26 de mayo fue la última vez que Sergio Ramos se vistió de corto. Lo hizo en la derrota del Sevilla frente al Barça en el Sánchez Pizjuán. El central abandonó el club hispalense al término de la temporada y actualmente se encuentra como agente libre. A pesar de llevar más de cinco meses sin jugar, Ramos no se ha mantenido inactivo, sino que entrena duro para volver lo mejor posible.

El camero no ha colgado aún las botas. A sus 38 años aún no tiene decidido retirarse del fútbol profesional y está a la espera de que su hermano y agente, René Ramos, le ofrezca un proyecto deportivo que le agrade. Desde que abandonó el Sevilla, Sergio Ramos ha recibido varias ofertas, pero ninguna han terminado por concretarse. Su deseo es seguir en Europa, en la élite, por lo que no dudaría en aceptar una hipotética llamada del Real Madrid.

El calendario hasta enero

A la espera de saber el alcance de la lesión de Lucas Vázquez, el Real Madrid tendrá que afrontar nueve partidos por delante hasta que se abra el mercado de invierno. La exigencia del calendario no permite ningún suspiro y dada la situación que atraviesa el conjunto blanco, la mente ya está puesta en el próximo partido.

Tras el parón de selecciones, el Leganés será el próximo rival que mida la reacción del Real Madrid tras la crisis que ha sufrido el equipo. Después del derbi madrileño, al conjunto blanco le espera un coco de Europa: el Liverpool. Los de Arne Slot son el único equipo que han ganado todos los partidos disputados hasta el momento en la fase de liga de la Champions. Además, en Anfield quieren revancha tras la final perdida en 2022.

Las derrotas ante el Lille y el Milan han limitado el margen de error del Real Madrid para clasificarse de forma directa a los octavos de final. Tras los ingleses, Getafe, Athletic y Girona son los próximos compromisos en liga; mientras que en Champions visitará Bérgamo para enfrentarse a la Atalanta, su rival en la final de la Supercopa de Europa que terminaron ganando los blancos.

Valverde felicita a Mbappé y Vinicius tras un gol en la victoria ante Osasuna. Reuters

Después de enfrentarse al club italiano, al Madrid le quedará Rayo Vallecano y Sevilla en liga antes del parón de Navidad. Sin embargo, entre medias, el 18 de diciembre disputará el segundo título de la temporada: el Mundial de Clubes.

El Real Madrid tendrá que ganar el mayor número de partidos posible tanto en liga como en Champions si no quiere complicarse la temporada. El Barça aventaja al club blanco en nueve puntos (con un partido más), mientras que en Champions están a cuatro puntos de la clasificación directa a los octavos de final.