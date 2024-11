Ancelotti alza la voz por Valencia: "El fútbol es una fiesta y cuando tu gente no está bien, no puedes jugar"

"Hay una frase, 'el espectáculo debe continuar', pero no es así". Carlo Ancelotti fue tajante este lunes al entrar a valorar si el fútbol español debió parar este fin de semana ante la catástrofe de Valencia provocada por la DANA. El técnico italiano dio una rueda de prensa atípica antes del partido de Champions League contra el Milan, puesto que su cabeza, como la de tantos, está en las zonas más afectadas por la tragedia.

Según compareció Ancelotti, adelantándose a las preguntas de los periodistas, tomó la palabra para expresar su sentir: "Ha pasado una semana de la tragedia y sentimos mucha tristeza. Ojalá esto se pueda resolver pronto y en este sentido, espero que lo podáis comprender, hablar de fútbol es muy complicado. Por respeto hacia vosotros y también por no faltar al respeto a la gente, lo intentaré hacer sencillo porque no tengo ganas de hablar de fútbol. Para mí el de mañana es un partido muy especial, pero intentaré hablar lo menos posible".

Estaba afectado Ancelotti ("escuchas, lees...", dijo) y señaló que lo ocurrido es "terrible". El fútbol, según entiende, no tiene así cabida: "El fútbol es una fiesta y puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Cuando tu familia está bien y todos están bien. Cuando la gente no está bien no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar. Para mí sí. Porque es lo más importante de lo menos importante. Pero nosotros no podemos tomar decisiones. No somos los que mandan", reflexionó.

Le preguntaron sobre las imágenes de este domingo en Paiporta, con el lanzamiento de barro por parte de decenas de ciudadanos a los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, y si la responsabilidad del desastre debe recaer en los políticos: "Están frustrados [los vecinos de los pueblos afectados], es normal. Pero yo no estoy aquí para evaluar lo que ha hecho la política esta semana. No tengo recursos para hacerlo. Estamos en 2024 con todas las informaciones que tenemos. Puedes coger la hora exacta de cuándo empieza a llover... Y este tipo de tragedia no puedes arreglarla", señaló.

Insistido en hablar de la parte política, recalcó que "es muy complicada... y no sólo aquí en España". "¿Qué culpa tiene la política de esto? Sinceramente, no lo sé. La frustración de ayer [en Paiporta] es la de personas que lo han perdido todo, y es entendible", señaló.

"El poder que tenemos nosotros es igual a cero", volvió a expresar sobre el poder que tenían futbolistas y entrenadores en la decisión de jugar o no este pasado fin de semana. "Nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisiones. Todos los entrenadores querían parar el partido. Algunos han jugado, otros no. El poder de decisiones del entrenador, en estos casos, es igual a cero".

Sobre Vinicius

El otro tema por el que más le preguntaron, relegado a un plano muy secundario, fue la polémica sobre el Balón de Oro de comienzos de la pasada semana. "Ya ha pasado, hay que felicitar a todos los premiados. Mi Balón de Oro es cuando ganamos la Copa de Europa en junio", se limitó a decir Ancelotti de primeras.

"Ha sido una semana difícil, porque no es el ambiente normal. Pero no por lo que ha pasado con el Balón de Oro. Ha pasado y ya está. Felicitar a los premiados. La tristeza no está ahí, sino por lo que está pasando aquí en España", añadió. Y sobre Vinicius, en particular, fue igual de claro: "Está triste, como nosotros, pero no por el Balón de Oro, sino porque está viendo la situación de Valencia". El fútbol y todo lo que lo rodea no es relevante en momentos así.