Nueva debacle del Atlético en Champions: los de Simeone se dejan remontar ante el Lille en el Metropolitano

El Lille ha vuelto a dar la campanada en la Champions. Tras ganar al Real Madrid, el equipo francés se ha impuesto en el Metropolitano remontando al Atlético de Madrid. Tras la derrota ante el Benfica y ahora ante el Lille, el club rojiblanco se complica el pase directo a los octavos de final de la Champions. [Así hemos vivido la derrota del Atlético de Madrid ante el Lille].

Desde el primer minuto se vieron dos equipos sobre el terreno de juego que iban a por el partido. El Atlético de Madrid llegaba tras la abultada derrota por 4-0 ante el Benfica, mientras que el Lille dio la sorpresa ganando al Real Madrid.

Con dinámicas diferentes, los dos equipos saltaron al Metropolitano sin ninguna intención de especular. El encuentro comenzó con mucho ritmo y ningún conjunto quería renunciar al balón, consciente de lo que suponía perderlo en este partido.

El partido se iba a decidir por pequeños detalles y aunque al principio la moneda le salió cara al Atlético de Madrid, terminaría saliendo cruz al término del partido.

Julián Álvarez hacía presagiar una bonita noche de Champions en el Metropolitano. A los ocho minutos de partido el argentino hizo el primer gol del partido tras un error garrafal de Ousmane Touré. El defensa de 19 años cedió el balón a su portero quedándose en mitad del camino. Oportunidad que no desaprovechó 'la araña'.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Julián Álvarez. Reuters

El gol dejó noqueado al Lille durante unos minutos, pero el Atleti no se lanzó a hacer el segundo. Se preocupó por tener controlado el partido y a tener ocasiones a base de elaborar las jugadas. Con ese estilo de partido pudo ampliar la ventaja en el marcador, pero Sorloth no tuvo el día.

El delantero noruego formaba parte del tridente de ataque que Simeone sacó ante el Lille. La petición de la parroquia rojiblanca de juntar a Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez no salió como querían.

Sorloth, señalado

Sorloth falló tres ocasiones clarísimas. La primera, con el 0-0 en el marcador, se plantó delante del portero pero no remató bien. La segunda ocasión fue un centro al corazón del área pequeña que remató sólo, un poco forzado, y su disparo se marchó alto. La última, otro mano a mano donde no le salió la vaselina.

El delantero fue sustituido en la segunda parte por Correa ante los aplausos del Metropolitano, pero el rostro serio del noruego era evidente. No era su día.

En la segunda parte el Lille empezó presionando en busca del empate, pero a través de la posesión del balón el Atleti parecía tener controlado el partido. Sin embargo, cuando menos estaba sufriendo el equipo colchonero, un latigazo de Zhegrova desde fuera del área puso el empate en el marcador.

Griezmann y Giuliano Simeone se lamentan tras el gol del Lille. Reuters

El gol dejó al Atleti en estado de shock y el Lille no se conformó con el empate. En un saque de esquina el árbitro señaló el punto de penalti por una patada de Koke sobre un jugador del Lille al intentar despejar el balón. Muy riguroso ya que había una mano previa.

Jonathan David no falló desde los once metros y dio la vuelta al marcador, pero lo peor aún no había terminado. El Atleti se lanzó a por el empate con más corazón que cabeza, pero no hicieron sufrir en exceso a un Lille que no renunció al contraataque.

Difícil pase a octavos

Así llegó el 1-3, el gol de la sentencia. En una jugada mal defendida por la zaga colchonera, el balón le llegó a Gudmundsson y en un mal remate, el balón le llegó a Jonathan David que a placer sentenciaba el partido.

Nueva derrota del Atlético de Madrid en Champions tras la debacle en el estadio Da Luz. El conjunto dirigido por Simeone termina la jornada tres con sólo una victoria y se complica la clasificación directa a los octavos de final. El PSG, su próximo rival.