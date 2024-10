"Mbappé está atónito": qué dice su abogada y qué se sabe de una presunta violación en su hotel en Estocolmo

Kylian Mbappé ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas por un caso de presunta violación que presenta muchas aristas. Varios medios de comunicación en Suecia, país donde ocurren los supuestos hechos, culpan al delantero francés. La fiscalía sueca, tras la presentación de una denuncia, anunció que ya investiga lo sucedido en un hotel en el que se hospedaba, pero no da el nombre del futbolista del Real Madrid. Este, por su parte, lo niego todo desde las redes sociales y a través de su abogada.

La historia arranca en la madrugada del pasado 10 de octubre, fecha en la que se da la supuesta violación. Mbappé se encontraba en Estocolmo, aprovechando los días libres dados por su club, junto a varios acompañantes. A la noche, tras cenar en un restaurante, se dirigieron a una discoteca y luego regresaron todos juntos a su hotel. Es ahí donde esa noche se produce una violación, que la supuesta víctima denuncia tras haber acudido el día 11 a un hospital para ser atendida de eventuales lesiones físicas y de las posibles repercusiones psicológicas.

Mientras que Mbappé pasó el fin de semana en Córcega y regresó a Madrid para entrenarse este lunes, la policía estuvo en el hotel tomando declaraciones, así como visionando las grabaciones de las cámaras de seguridad y buscando rastros de ADN. Medios suecos, como Aftonbladet o Expressen, fueron los que relacionaron directamente a Kylian con el caso, apuntando que el jugador se encontraba bajo el estatus de "sospechoso razonable", la escala más baja de acusación de la justicia local.

Al poco de estallar todo, Mbappé se pronunció en redes sociales. Tildó esas informaciones, replicadas en la prensa francesa, de "fake news" e insinuó que las confusas acusaciones procedían del PSG, con quien tiene un litigio abierto por una gran cantidad de dinero que no cobró (55 millones de euros). El club francés lo negó, señalando que las insinuaciones de su exjugador eran "una vergüenza".

En un comunicado enviado a la agencia France Presse, el entorno de Mbappé volvió a desmentir lo que llamaban "un nuevo rumor calumnioso": "Estas acusaciones son totalmente falsas e irresponsables y su difusión es inaceptable". Este martes, la escala mediática se disparó aún más.

La investigación de la Fiscalía

La fiscalía sueca se pronunció, confirmando la denuncia recibida por una presunta violación en Estocolmo. Y, sin dar el nombre de Mbappé, esto fue lo que dijo: "Debido a los informes de los medios de comunicación sobre una presunta violación en Estocolmo, el fiscal puede confirmar que la policía ha recibido una denuncia de violación. Según el informe, el incidente tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 en un hotel del centro de Estocolmo. La investigación preliminar está dirigida por la fiscal superior Marina Chirakova. El fiscal no está disponible para los medios de comunicación y no puede proporcionar más información en este momento. Cuando se disponga de más información, se enviará un nuevo comunicado de prensa".

Paralelamente, se montó un movimiento en redes sociales que aseguraba que el Real Madrid había apartado momentáneamente a su jugador por los hechos de los que, según la prensa sueca, le acusan. El motivo fue su 'desaparición' de una campaña publicitaria del club junto a Adidas, de la que había sido partícipe. La realidad es que no fue incluido, finalmente, en la campaña por un choque con el contrato que tiene con la marca de la que es imagen, Nike. Mbappé se entrenó este martes en Valdebebas con total normalidad, y así lo enseñó el Madrid en sus redes sociales.

Habla la abogada

El capítulo final de lo que hasta ahora se conoce llegó este martes por la noche, con la aparición en la televisión francesa de la abogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard: "Estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él", aseguró en TF1.

La abogada declaró que Mbappé "nunca está solo [en su viaje en Estocolmo] y está atónito por todo este revuelo mediático. No entiende en absoluto de qué se le puede acusar, ni de cerca ni de lejos. Nunca está expuesto a encontrarse en una situación en la que exista un riesgo para él. Esto excluye por completo el hecho de que haya podido haber acciones reprobables por su parte. Es una certeza absoluta", añadió.

"Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él" Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Mbappé

Por último, declaró que Mbappé "está particularmente tranquilo, también fue a entrenar, porque sabe que no tiene absolutamente nada que reprocharse" y anunció que en las próximas horas presentaría una demanda por "denuncia calumniosa".

TF1, además, trató de contar la versión de la denunciante. La única respuesta que obtuvo fue de su abogada: "No puedo decirles nada porque hay una investigación policial en curso. Y esta investigación es estrictamente confidencial", comentó Petra Eklund. En los medios suecos, la única novedad ha sido una aclaración publicada en la que se viene a decir que publicaron el nombre de Mbappé por su "relevancia pública".