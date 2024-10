El Real Madrid solicita al juez incorporar al caso la confesión de Toni Freixa sobre los pagos del Barcelona a Negreira

El Real Madrid ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona solicitando al juez Joaquín Aguirre incorporar la confesión realizada por Toni Freixa en la Cadena COPE sobre los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira.

Toni Freixa fue asesor legal de la junta directiva de Joan Laporta entre 2003 y 2005, portavoz y secretario bajo el mandato de Sandro Rosell y fue vocal con Josep Maria Bartomeu entre 2006 y 2014.

El escrito presentado por el Real Madrid hace referencia a las declaraciones realizadas por Freixa en la Cadena COPE el pasado 1 de octubre. El exdirectivo del Barcelona reconoció los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros para "un servicio de lobby".

Freixa afirmó que lo que está sucediendo en los arbitrajes "pasaba incluso cuando pagaban". La explicación que dio es que un "listillo", en referencia a Negreira, habría estado vendiendo "un servicio de lobby" para que al FC Barcelona le fuera mejor con los colegiados.

Según el exdirectivo, "un presidente tras otro" pagó a Negreira por miedo a que le fuera peor con los árbitros. El Real Madrid pide al juez que solicite a la Cadena COPE una copia certificada de estas declaraciones para que sean incorporadas en la causa.

La representación legal del Real Madrid quiere que la confesión de Freixa sea incorporada al procedemiento, ya que ratifica que se cometió un delito de corrupción deportiva continuada entre 2001 y 2018 por parte del FC Barcelona.

El Real Madrid también solicita al juez que se requiera al FC Barcelona qué cargos tuvo Freixa en el club entre los años 2003 y 2015 y cuáles fueron sus responsabilidades.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, el letrado del Real Madrid asevera que estas manifestaciones públicas del exdirectivo del Barça corroborarían que los pagos millonarios realizados durante tantos años por la entidad culé trataban de influir en las decisiones arbitrales.

El propio Toni Freixa llegó a matizar estas polémicas declaraciones en sus redes sociales unas horas después. "Nunca he reconocido pago a los árbitros porque nunca han existido. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho. Os insto a rectificar de inmediato", escribió.

Sin embargo, esta manera de retractarse es interpretada por el letrado del Real Madrid como una muestra fehaciente de la importancia que tuvieron sus declaraciones originales. Además, desacredita su desmentido por la manera de redactarlo, en referencia a expresiones como "caverna mediática" o "club-estado".