El juez imputa a la pareja de Negreira tras descubrir la Guardia Civil 3 millones de euros en sus cuentas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha decidido imputar a Ana Paula Rufas, actual pareja de José María Enríquez Negreira, por un delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil halló tres millones de euros "injustificados" y de "origen desconocido" en sus cuentas bancarias entre 1992 y 2023, tal y como expuso en un informe de 168 páginas que fue desvelado por EL ESPAÑOL.

De igual forma, el magistrado Joaquín Aguirre ha decidido prorrogar la investigación durante medio año más, hasta marzo de 2025, una vez que la Benemérita ha logrado este nuevo descubrimiento.

"Debe prrorogarse la instrucción de la presente pieza dado que la Guardia Civil aún no ha finalizado la investigación encomendada y hasta que no presente el informe de conclusiones no se podrá tomar declaración a los investigados", afirma el juez.

"En segundo lugar, la Guardia Civil ha presentado un voluminoso informe, si bien queda por finalizar la investigación referente a la averiguación del destino de los aproximadamente tres millones de euros que pasaron a la cuenta corriente de Ana Paula Rufas".

La pareja de Negreira, según el auto del juez con fecha del pasado lunes 26 de agosto al que ha tenido acceso este periódico, será llamada a declarar como investigada en próximas fechas.

