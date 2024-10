Sale a la luz el discurso de Xavi al vestuario del Barça para anunciar su dimisión: "Empiezo a ser el problema"

El 27 de enero de 2024 marcó un punto de inflexión en la vida de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona. Tras la derrota por 3-5 ante el Villarreal, el técnico catalán sorprendió en la rueda de prensa posterior al partido anunciando su decisión de no seguir en el cargo al finalizar la temporada.

Lo que jamás se supo, hasta ahora, es cuándo y cómo comunicó el anuncio de su dimisión al vestuario. Los jugadores se enteraron, primero, por la prensa y no de boca del propio Xavi. No fue hasta el día posterior al duelo contra el Villarreal que el técnico tuvo unos segundos de conversación con la plantilla para informarles de su futuro.

El momento de Xavi en el vestuario azulgrana ha salido a la luz gracias a las imágenes publicadas en Barça One, la plataforma audiovisual del club, y la replica de estas en el programa El Chiringuito. Así fue la escena en la que el exfutbolista azulgrana y de la Selección confirmaba a los jugadores su adiós a unos meses vista, a pesar de tener contrato en vigor.

"Buenos días. Bon día. Mirad... Sé que no es un día fácil, primero por la mierda del resultado de ayer. Ya analizaremos y ya veremos lo que nos ha pasado", empezó diciendo Xavi en su discurso. "Me sabe mal no haberos dicho nada antes de la rueda de prensa que hice después del partido", comentó al entrar en el vestuario.

Xavi quiso remarcar que su decisión era meditada y no fruto del último pinchazo en ese entonces del equipo: "Lo tengo decidido desde hace tiempo. No es un calentón de ayer por la derrota. Lo tengo decidido desde hace bastante tiempo". Y soltó la frase más clave de todo su discurso: "Creo que empiezo a ser el problema". Tras ello, fue Sergi Roberto, el capitán, quien tomó brevemente la palabra: "Ya sé que quedan toodavía cuatro meses juntos, pero darte las gracias a ti y a todo el staff".

Lo que pasó con Xavi

El día de antes, Xavi salió a rueda de prensa tras la derrota en Montjuïc y soltó el 'bombazo': "Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presidente (Joan Laporta), Rafa Yuste, Alejandro Echevarría, Deco y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo... Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión".

Pero después, pese a su anuncio y su conversación con el vestuario, pasó lo que ya todos conocen. Xavi y Laporta acabaron sellando la continuidad del técnico, con una rueda de prensa en la que lucieron unidos, para a final de temporada anunciarse el cese del técnico catalán para dar paso a la era de Hansi Flick en el banquillo. Un capítulo más del Barça de los líos.