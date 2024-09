Simeone tira de ironía para explicar la polémica de los horarios en el derbi: "Hay gente que trabaja muy bien"

El primer derbi madrileño de la temporada entre Atlético de Madrid y Real Madrid ha estado inundado por un mar de polémica. El cuasante, la diferencia de descanso de un equipo y otro para preparar el choque de este domingo. Los rojiblancos han tenido 48 horas menos el equipo blanco tras haber jugado el jueves por la noche en Balaídos ante el Celta.

Los de Ancelotti, por su parte, disputaron su último encuentro antes de visitar el Metropolitano el martes en su feudo ante el Alavés. "Aceptamos lo que hay. Cuando nos mandaron jugar contra el Bilbao, a nadie le importaba. No le importó a nadie lo que pasó en el primer partido. Nos da igual jugar cada dos días, cada tres dias, cada cinco días. Hay que gente que trabaja muy bien, hay que respetar su trabajo, porque lo hace muy bien", asegura Simeone en tono irónico.

Carlo Ancelotti tiró de hemeroteca para pronunciarse al respecto. "Sí, lo entiendo. Nos ha pasado a nosotros también muchísimas veces, la mayoría incluso contra el propio Atlético", dijo el técnico del Madrid para zanjar el tema. El Atlético creo que ha mejorado mucho, ha fichado buenos jugadores y creo que va a pelear hasta el final por esta Liga con nosotros y con el Barcelona".

Polémicas previas

"Me alejo de lo que no es preparar el partido, no estoy pendiente de lo que puedan decir, pero entiendo que hay que vender el producto derbi con todos los futbolistas buenos que hay en el verde, pero tanto futbolistas como entrenadores nos tenemos que meter en lo que nos interesa".

Nervios antes de un partido importante

"Siempre estoy nervioso, ansioso, con ilusión, con alegría, emoción... Con todas las expectaciones que me genera un partido. Desde que llegué el Atlético en el primer partido ante el Málaga, no me cambia".

Sánchez Martínez junto al 'Cholo' Simeone en el derbi EFE

Equlibrado el derbi con el Madrid desde que llegó

"Desde mi llegada a este momento ha cambiado mucho todo, es una parte en la que ha mejorado y por ello el club crece como ha crecido y al equipo se le exige como se le exige. Hay que aceptar este crecimiento y se evidencia en esta situación, que es una más de todas".

Trabajar parte ofensiva

"Es difícil cambiar en dos días lo que venimos haciendo, es un trabajo que tenemos conociendo a los futbolistas, seguimos en el proceso de ir a lo que creemos que nos da más equilibrio, a veces acertamos más o menos, pero es verdad que necesitamos más tiempo, de jueves a domingo, va a cambiar poco".

Victorias ante el Real Madrid de la pasada temporada y plan ahora

"El rival ha perdido un jugador importantísimo como Kroos, admirable por todos los entrenadores y necesario en cualquier equipo. Creo que ellos están buscando ese futbolista que les dé esa calma para aprovechar toda su potencia ofensiva. Nosotros hemos traído jugadores nuevos, pero ellos, no cambiarán juegue Modric o Güler".

Baja de Mbappé

"Conociendo al míster buscará jugar de inicio con Bellingham de enganche o cuarto por la izquierda. La aparición de Modric o Güller por el medio no va a cambiar o con Rodrygo".