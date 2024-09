Celta - Atlético de Madrid, fútbol La Liga en directo: resultado y goles del partido en vivo

Golpeado por el Rayo en Vallecas, donde no pasó del empate tras firmar un pobre primer tiempo, el Atlético no puede permitirse este jueves otro tropiezo en Balaídos, con el derbi ante el Real Madrid a la vuelta de la esquina, distanciado del líder FC Barcelona y del equipo de Ancelotti, que ganó al Alavés en el Santiago Bernabéu.



No hay margen de error para los rojiblancos en el estadio vigués, donde su rival se mantiene invicto desde que Claudio Giráldez sustituyera a Rafa Benítez a mediados de marzo. Seis victorias y dos empates es su balance.