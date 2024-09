Carvajal defiende a Vinicius: "No se le deja tranquilo; cuando a uno le pinchan, sangra"

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación en la previa al debut del Real Madrid en la Champions League. Los blancos se estrenan este martes en el Santiago Bernabéu frente al Stuttgart.

El capitán del equipo madridista, que acaba contrato en 2025, dejó en manos del club su renovación. Aseguró no tener "ningún problema" en que amplíe año a año su vinculación con el Madrid y afirmó que "daré un paso a un lado cuando vea que no estoy a mi nivel".

Del mismo modo, Carvajal defendió una vez más a Vinicius tras su gesto en Anoeta mandando callar al público en la celebración de su gol. Ante ese gesto, el defensor dijo que "no se le deja tranquilo".

Importancia de empezar bien

"Los primeros partidos son importantes. Con este nuevo formato y jugando en casa, más aún. Saldremos desde el minuto uno a por todas".

Siete Champions

"Sería un reto inigualable. Me quedan varios años para llegar a esa meta y porqué no este año".

Gesto Vinicius

"Desde dentro oímos insultos hacia él. Cuando uno le pinchan, sangra. No se le deja tranquilo".

Vinicius celebra su gol contra la Real Sociedad. REUTERS

Mejor nivel

"Eso es una buena noticia, que el equipo no esté tocando su techo. Creo que es algo bueno, mañana tenemos otra oportunidad y esperemos que tengamos un buen partido".

Parar ataques a Vini

"Todos tenemos claro lo que es el tema Vinicius y la opinión sobre cualquier insulto a una persona de color. El tema está claro. Hacen falta protocolos más duros".

Renovación

"No lo sé. Mi idea es la de seguí aquí, pero siendo realista y sabiendo lo que puedo aportar al club. Cuando no me vea con el nivel suficiente daré un paso al lado. Ahora mismo condiciones del club es de renovar año a año y no tengo ningún problema con eso".

Mbappé

"Kylian es un jugador con experiencia. No creo que le pese, pero mañana notará una sensación bonita y especial y seguro que lo recordará para siempre".

Su mejor temporada

"A nivel de datos y títulos, sí. Casi insuperable. Verme en lo del Balón de Oro... por qué no. Sueño con ello. Pero ya sólo estar ahí, es un honor"

Bellingham

"La vuelta de Jude es una noticia fantástica para nosotros. Sabemos lo que aporta con y sin balón. La exigencia del Madrid es así, nosotros también nos exigimos mucho más y la de mañana es una nueva oportunidad para seguir creciendo".

Jugar de central

"No tengo ningún problema. En lo que el mister requiera mis servicios, ahí estaré".

Stuttgart

"Es un equipo joven, valiente, al que le gusta tener el balón. Habrá que tener paciencia y no caer en sus trampas".