Ancelotti carga contra el calendario: "Si no se piensa en los jugadores, tenemos un problema"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League frente al Stuttgart. El técnico italiano aseguró que el equipo está bien, pero que apenas "ha tenido pretemporada".

Una vez más, el entrenador del Real Madrid volvió a cargar contra el calendario". Instó a los "organismos necesarios a reducir el número de partidos para tener competiciones más atractivas".

Además, Ancelotti confirmó la vuelta de Jude Bellingham y Tchouaméni, además de la presencia de Militao después de que se perdiera el último entrenamiento tras finalizar renqueante el choque ante la Real Sociedad.

Ilusión

"La ilusión de siempre en una competición donde este club ha sido tan protagonista. Es especial para nosotros e intentaremos competir hasta el final".

Bellingham

"Está bien, como Tchouaméni y Militao. También tenemos la mala suerte de haber perdido otro jugador importante. El equipo está bien para hacer un buen partido mañana y empezar ganando".

Baja de Kroos

"Es un tema olvidado. Tenemos que pensar adelante. Ha sido un jugador que no se puede reemplazar y hay que mirar a lo que tenemos que lo van a hacer muy bien".

Misión de los delanteros en defensa

"Lo ideal es que marquen goles, que el medio ayude al medio y defensa. Para tener el equipo compacto es importante el trabajo y ayuda de los delanteros. Si el delantero defiende más que el defensa hay un problema. De momento estamos bastante bien este aspecto. El equipo lo puede hacer mejor, pero en seis partidos hemos encajado un gol en acción y otro a balón parado".

Método para evitar lesiones

"El problema es el calendario exigente. Lega una nueva competición que no se sabe cómo va a salir. El dato es que tenemos dos partidos más. Si los organismos que mandan no piensan que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Hay que reducir el número de partidos para tener competiciones más atractivas".

Vinicius

"Es una reacción a una acción muy fea. Insultos... nadie podría aguantarlo, yo tampoco. El gesto de llevarse la mano a la boca es normal, por todo lo que está pasando".

Mejora del Madrid

"En estos seis partidos podríamos tener dos puntos más en Liga, pero estamos donde queríamos estar. Era previsible tener algunos problemas porque han llegado el 9 de agosto. Ante la pretemporada eran 5 semanas. Este ha sido un periodo de pretemporada y tenemos que mejorar. Estamos evolucionando bien y vamos a competir como el año pasado".

Mantener ilusión

"Para mí esta competición es muy especial, no solo para el club. Pero no es solo eso, el día a día del trabajo. Estar aquí, hablar con los jugadores, tratar de aguantar todos los problemas que tenemos todos los días... cada día hay un problema a resolver. Y la verdad que no todo son problemas, a veces son tonterías. Es como la vida, después de muchas tonterías nos lo tomamos como un problema".

Plantilla

"La plantilla es lo que has visto. Hemos perdido dos jugadores importantes y han sido reemplazados por uno de los mejores del mundo. Pienso que tenemos mejor plantilla que el año pasado".