Imanol Alguacil estalla contra el penalti a Vinicius: "Nos estamos cargando el fútbol"

No es Imanol Alguacil un tipo que habitualmente cargue sus tintas contra los árbitros después de una derrota de su equipo. Sin embargo, la paciencia de cualquier persona tiene un límite y parece que al entrenador donostiarra se le ha terminado ya en la quinta jornada de La Liga.

El Real Madrid se llevó la victoria este sábado de Anoeta después de vencer a la Real Sociedad por 0-2 gracias a dos goles desde el punto de penalti. El primero de ellos, sin discusión, por una mano clara dentro del área. El segundo, sin embargo, sí que generó bastante más controversia.

Cerca del minuto 75 de juego y con los blancos ya mandando en el marcador, Vinicius se internó en el área y recibió el pisotón de un defensor de la Real Sociedad. En el momento del contacto, es cierto, el balón ya había salido de sus pies buscando a un compañero con un pase atrás, y aunque Martínez Munuera no señaló nada en un principio, enseguida le llamaron del VAR.

Vinicius celebra su gol contra la Real Sociedad. REUTERS

El colegiado acudió rápidamente a la pantalla para revisar la acción. Efectivamente, vio que el contecto existía y, aunque el esférico ya no estaba en poder de Vinicius, terminó decrentando la pena máxima, la segunda del partido a favor del Real Madrid en la segunda parte.

Aquella decisión encendió los ánimos de Imanol Alguacil. El entrenador de la Real Sociedad esperó al final del encuentro para, en la rueda de prensa posterior al choque, mostrar de manera clara y abierta su malestar con la decisión arbitral.

"Para mí sólo ha existido un penalti. Es una pena, porque si vamos a pitar esos penaltis, nos estamos cargando el fútbol, de verdad. A mí no me gusta. Y si nos sacan esas tarjetas, que para mí no lo eran... Si queremos que todos disfrutemos de este fútbol, entonces creo que algunas cosas tienen que cambiar", aseveró el técnico donostiarra.

Este mensaje duro contra los cambiantes criterios arbitrales está por ver si acarrea algún tipo de sanción, como ya ha sucedido con algunas otras declaraciones en contra de las actuaciones arbitrales. A Alguacil no le gustaron ni algunas de las amonestaciones que vieron sus jugadores ni mucho menos el penalti pitado a Vinicius.

"Creo que hemos hecho un buen partido, que hemos hecho muchas cosas bien, pero lo que tienen estos equipos grandes y potentes es que son capaces de hacerte un 0-2 sin tener que hacer un partido brillante", comentó además Imanol Alguacil sobre la puntería del Real Madrid para llevarse los tres puntos.

La Real Sociedad sigue sin alzar el vuelo en este tramo inicial de campeonato en Primera División. Los donostiarras se encuentran en la parte baja de la tabla, cerca de los puestos de descenso, con cuatro puntos. Acumulan ya tres derrotas en cinco jornadas, y la próxima semana se enfrentarán al Mallorca.