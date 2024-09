Militao resuelve una incógnita y Tchouameni plantea otra a Ancelotti ante la Real Sociedad

Con el final del entrenamiento del viernes acaba una semana atípica en Valdebebas. Condicionada por un parón de selecciones dañino, del que Mendy, Militao y Tchouameni han regresado tocados. A lo largo de los últimos siete días, Ancelotti ha ido rumiando una alineación, que todavía cuenta con incógnitas, para enfrentarse este sábado a la Real Sociedad.

"Somos conscientes de que empieza un calendario muy exigente. Queremos empezarlo bien y hemos recuperado jugadores en el parón. Siempre empezamos con ilusión y ganas de competir cada partido. El rival siempre ha sido complicado, pero tenemos buenas sensaciones en el equipo", asegura el técnico.

Le enfermería, plagada, se ha ido reduciendo. Con Alaba, Camavinga y Ceballos como ausencias fijas, Ancelotti celebró las recuperaciones exprés de Mendy y, especialmente de Militao, que evita una defensa de circunstancias. No contar con el brasileño hubiese desembocado en plan de emergencia del italiano. El técnico hubiera tenido que reconvertir a Carvajal, alinear a un Vallejo que no juega un partido oficial desde enero o echar mano del Castilla.

Militao habla con Ancelotti Reuters

Porque la otra opción, que sería Tchouameni actuando de central, sería imposible después de que el francés no viaja a San Sebastián y ya mira la Champions. Hizo saltar las alarmas durante su concentración con Francia cuando le detectaron una lesión en el pie izquierdo, el mismo que le hizo perderse el tramo final de la pasada temporada, final de Champions incluida.

Mismo camino tomará Jude Bellingham. El inglés sufrió el pasado 23 de agosto una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha, lo que a priori le dejaba fuera durante un mes. Sin embargo, esas cuatro semanas se habían convertido en una baja de 20 días. Seguramente esté disponible para el partido del próximo martes ante el Stuttgart.

Ambos se ejercitaron con el grupo el pasado jueves, pero al final se ha impuesto la política de riesgo cero que impera en el club y los dos se ausentan de la convocatoria. Ante la Real no van a jugar porque es demasiado pronto. Han hecho una pequeña parte de trabajo con el grupo, a ver si están disponibles para el partido de Champions del martes", explicó el entrenador madridista.

Con la papeleta central solucionada por la pronta recuperación de Militao, el centro del campo copa la zozobra de Ancelotti. Únicamente cuenta con dos centrocampistas sanos por completo. Valverde y Modric. Ambos serán titulares. Aunque el croata venga de jugar 167 minutos durante el parón y el uruguayo deba retrasar su posición.

Dos jugadores para una posición

Restaría un hueco libre, toda vez que el tridente Rodrygo, Vinicius y Mbappé es inamovible. A él opositan dos jugadores que han brillado con su selección, Arda Güler y Brahim Díaz. Ancelotti tiró del primero para recibir al Real Valladolid (victoria por 3-0) y le dio la oportunidad al segundo en el empate en Las Palmas (1-1). Quien salga de inicio interpretará el mensaje como un refuerzo; quien no, como un pequeño golpe de realidad.

Y en esa carrera por resolver la incógnita, el turco parece partir con algo de ventaja. "No puede jugar en el doble pivote pero sí de interior. Es resistente. De pivote no tiene las características para defender. Tiene que defender y atacar. No es tan complicado. Meterse bien entre líneas, recibir, asistir. Defensivamente ha de trabajar más de interior que jugando de extremo", detalló Ancelotti.

Incluso un posible cambio de sistema se podría plantear el italiano. "En el último partido he jugado con los tres medios y no ha salido bien y ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar a uno de estos jugadores que no están tan acostumbrados a jugar con tres medios". De la manera que se resuelva la incógnita, lo que es seguro es que el Barcelona aventaja en cuatro puntos. El tiempo apremia.