Por qué Kylian Mbappé habla español con tanta fluidez y sin acento francés

Kylian Mbappé, la joven estrella del fútbol mundial, ha sorprendido a todos en su presentación oficial con el Real Madrid en un gran acto en el estadio Santiago Bernabéu. El futbolista francés ha generado una gran expectativa entre los aficionados y los medios de comunicación, no solo por su talento futbolístico, sino también por su sorprendente habilidad para hablar español con una fluidez y precisión que pocos esperaban.

"Buenos días a todos. Voy a intentar hablar en español. Es increíble estar aquí", comenzó el futbolista su discurso ante Florentino Pérez, Pirri, Zinedine Zidane y un Santiago Bernabéu repleto de aficionados que le escuchaban emocionados.

Desde muy joven, Kylian Mbappé y su familia dedicaron mucho tiempo no solo a la evolución de sus capacidades futbolísticas, sino también a su educación y desarrollo personal, algo que ha dado sus frutos en su nivel dentro y fuera de los campos.

Kylian Mbappé aprendiendo español en la escuela del AS Monaco

En un viejo vídeo del AS Mónaco, el club donde comenzó su carrera profesional, se puede ver como Kylian Mbappé estudiaba español durante su etapa escolar y continuó perfeccionándolo en el centro de formación del club monegasco.

En una escena del video, se puede ver al joven Mbappé en una clase de español, donde demuestra una capacidad notable para leer y pronunciar con fluidez. Este enfoque temprano en aprender otros idiomas fue una decisión estratégica ya que la familia de Kylian y el propio futbolista lo consideraban una herramienta más necesaria para llegar a ser un futbolista de alto nivel.

El valor de la educación

Que Kylian Mbappé aprendiera español no fue simplemente un capricho, sino una parte integral de su visión profesional. En una documental de Prime Video, Mbappé subrayó la importancia de la educación y la formación continua para los atletas que aspiran a tener un impacto global.

"Hoy en día no se puede querer ser una estrella internacional y hablar solo francés. Eso no tiene sentido. Hay que saber adaptarse en todas las circunstancias", afirmó. Esta mentalidad abierta y proactiva ha permitido a Mbappé no solo comunicarse eficazmente en varios idiomas, sino también integrarse en diferentes culturas.

Hoy en día no se puede querer ser una estrella internacional y hablar solo francés

Mbappé no solo se conforma con ser un gran jugador de fútbol; aspira a ser una figura relevante en el deporte a nivel mundial. En este sentido, el dominio del español se ha convertido en una herramienta esencial para llegar a comunicarse mejor con la afición del Real Madrid.

"Mi español es muy bueno, pero eso es porque quería ser un gran jugador de fútbol y también ser una figura relevante, alguien que pudiera marcar la diferencia", expresó. Este deseo de marcar la diferencia y ser influyente ha impulsado a Mbappé a perfeccionar sus habilidades lingüísticas, permitiéndole interactuar de manera más efectiva con compañeros de equipo, entrenadores y medios de comunicación en su nuevo entorno. Además del español y el francés, también habla de forma fluida el inglés.

El sueño del Real Madrid

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid es un evento muy esperado, especialmente después de que el club se consagrara campeón de la Champions League y La Liga en el último semestre.

Un nuevo galáctico ha aterrizado en el Real Madrid, más de 75.000 madridistas no se quisieron perder este martes de verano el primer día de blanco de Kylian Mbappé. Fue una presentación colosal, a la que sólo se puede equiparar en la historia la que protagonizó Cristiano Ronaldo hace quince años también frente a un Santiago Bernabéu lleno.

VÍDEO | Mbappé, presentado en el Bernabéu ante 85.000 personas: así ha sido la puesta de largo del jugador

La presentación del francés cierra un periodo en el que ambos soñaban con que la operación se cerrara pero como el propio Mbappé ha asegurado, "pasaron cosas" que lo impidieron.

"Pocos saben el gran esfuerzo que has hecho por estar aquí", le dijo un Florentino Pérez que presidió el acto de presentación de un fichaje por el que tanto ha luchado. A su lado estuvieron Pirri, presidente de honor del club, y Zinedine Zidane, leyenda madridista y la persona que en 2012 ya llevó a un joven Kylian a Valdebebas.

Como guiño a Cristiano y al madridismo, Mbappé repitió la fórmula que en su día popularizara el luso para meterse en el bolsillo a toda la afición: "1, 2, 3... ¡Hala Madrid!". El sueño de Kylian se hizo realidad y ha demostrado estar preparado y dispuesto a todo para cumplir todos sus objetivos en la entidad.