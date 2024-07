Mbappé, en su primera rueda de prensa con el Madrid: "Jugar aquí era mi sueño y eso no se paga"

El sueño de Kylian Mbappé ya se ha hecho realidad. El jugador francés ha vivido este martes 16 de julio un día para la historia. Una jornada que recordará durante toda su carrera. Una mañana que quedará para siempre grabada en su memoria. El nuevo '9' del Real Madrid tuvo su presentación en el Santiago Bernabéu y después su primera rueda prensa.

Fue al sentarse frente a los medios de comunicación cuando Kylian Mbappé dejó la emoción a un lado para ahondar en temas realmente serios. El astro galo habló de conceptos claves, algunos desde el punto de vista emocional y otros desde el plano más futbolístico. Y dejó claro cuáles son sus primeros objetivos y cómo ha vivido estos primeros minutos como madridista.

La primera conclusión que quiso dejar clara es que sentía presión por disfrutar de cada minuto de su presentación. Que los nervios no le jugaran una mala pasada. Y lo segundo, a pesar de que ya tiene en mente ganar títulos como la Supercopa de Europa, su posible debut, es que su primer gran reto será adaptarse al equipo, a sus nuevos compañeros y a lo que Carlo Ancelotti le pida tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Me siento un privilegiado. Es un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. Esto no se paga. Mi sueño era jugar en el Real Madrid y ahora juego en el Real Madrid. Es una gran satisfacción. Estoy deseando jugar mi primer partido en el Real Madrid".

"El momento exacto en el que quería jugar en el Real Madrid es desde que soy un niño. Ahora soy profesional, pero mi destino era venir algún día. Ahora tengo la suerte, gracias a Dios, de estar aquí. Soy muy feliz y quiero seguir con eso".

"Vengo con humildad y ambición que son los valores de este club. Quiero adaptarme bien al colectivo. Juego en un equipazo y quiero adaptarme lo más rápido posible para ganar. Estuve a punto de fichar hace tres años y hace dos, pero son cosas que pasan y que pertenecen al pasado. Ahora quiero jugar y ganar aquí".

"Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Quiero estar bien física y mentalmente. Y el lugar del campo es un detalle pequeño. El míster decidirá. Pero a mí me da igual. Yo solo quiero estar en el campo y demostrar que puedo estar en el Real Madrid".

"Tenía mucha presión esta mañana cuando me levanté. Quería disfrutar de cada segundo y que los nervios no me impidieran hacerlo. Me siento un jugador muy querido ya por todos los madridistas. Ya tengo esta conexión. Para mí es un sueño que estoy cumpliendo".

"Hablaba con el entrenador, pero no de cosas tácticas. Solo hicimos bromas y conocí a los jugadores y al staff. Tengo ganas de jugar con todos, con Vinicius, con Bellingham... son todos grandes jugadores. Siempre tienes ganas de jugar con los grandes. Mañana veré a más compañeros. Tengo ganas de conocerles. Antes jugaba contra ellos y ahora soy parte del equipo y eso me hace muy feliz".

Todo empezó con Zidane

"Tengo muchos recuerdos como madridista. Los primeros seguro que son con Zidane que era francés y desde ahí en adelante. Luego recuerdo ver a mi ídolo, Cristiano Ronaldo. Siempre veía todos sus partidos y ahora no puedo verlos porque tengo que jugar. Es un placer ser un niño que tenía un sueño y que ahora está con su equipo favorito".

"Tengo muchas ganas de entrenar aquí y de disfrutar ya de mi nuevo equipo. Yo estaba seguro de que mi momento iba a llegar. El Real Madrid siempre fue mi única opción. Tenía ofertas de otros clubes, pero si salía de París era venir aquí. No había otra opción, tenía claro esto. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero yo tenía claro que quería venir al Real Madrid".

Conversaciones con jugadores del Madrid

"Mi familia me ha ayudado mucho y me ha dado mucho cariño. Antes de ser jugador soy persona. Que estén contigo es muy importante y aquí Florentino Pérez me ha ayudado mucho. Es importante sentir esa confianza. Pero también de todas las personas del club que me han ayudado".

"Los franceses me decía que viniera al Madrid. Vinicius también me mandaba muchos mensajes porque le conozco y me decía que viniera para jugar los dos arriba. No necesitaba estos mensajes para saber que es el mejor club del mundo, pero es muy bueno saber que ellos quieren venir que venga a jugar con ellos".

La preparación con Pintus

"He hablado esta mañana con Pintus y con todo el equipo para diseñar un buen programa para prepararme. Hemos jugado 7 competiciones este año, ha sido una temporada larga y la próxima lo va a ser. Tengo que resistir ese calendario porque son muchos partidos. Voy a seguir el programa establecido para que todo salga bien".

"Las críticas son parte del fútbol. La gente te da cariño y a veces se enfada, pasa en todas las carreras. Todo el madridismo me ha dado mucho amor. Hasta hora no había firmado y ya lo sentía. Ha sido increíble. Tengo muchas ganas de hacer cosas grandes aquí y dar la vida por este club y por esta camiseta. Tengo que hacer las cosas bien dentro y fuera del campo. Y dedicárselo a mi familia. Por eso quiero estar al 100%".

¿Qué pasará con su nariz?

"Mañana hablaremos con los médicos y esperamos resultados sobre si me opero o no. Lo decidiremos juntos. Quiero jugar la Supercopa de Europa, pero depende del míster. Yo quiero estar cuanto antes para ayudar al equipo y si se puede ganar un título en mi primer partido. Eso sería único".

"Cuando vienes al Bernabéu sabes que tienes que jugar contra el mejor equipo del mundo. Cuando estaba en el PSG pensaba en jugar al máximo para ellos. No piensas en que estás en un estadio que puede ser tuyo. Antes les defendía a ellos al 100% igual que ahora lo haré con el Real Madrid. Es la vida de un futbolista. Solo piensas en ganar con la camiseta que llevas".

El valor del Real Madrid

"Llego a un club mítico y sientes el peso de esa historia cuando te pones esta camiseta. Me lo tomo como un privilegio. He tenido la suerte de jugar en grandes clubes como Mónaco o PSG. Pero ahora miro hacia el Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un placer inmenso estar aquí y estar a la altura de su historia".

"Mi celebración ha sido un guiño a Cristiano. Es mi ídolo desde que soy un niño y ahora es un amigo que me da consejos. Él ha hecho historia en el Real Madrid y es un placer para mí seguir sus pasos. He visto que ha sido un golpe duro para él la Eurocopa, pero ya estoy esperando sus consejos para cuando tenga mis primeros partidos".

Kylian Mbappé llegando con Emilio Butragueño a su primera rueda de prensa con el Real Madrid. Cristina Villarino / EL ESPAÑOL

"Vinicius es un jugador único. Estoy muy feliz de estar aquí con él. Los grandes jugadores siempre pueden jugar juntos por eso no vamos a tener problemas. Ha hecho unas últimas temporadas perfectas y soy yo quien tiene que adaptarse a él y a Rodrygo y a todo el equipo".

Mbappé ya piensa en títulos

"No hay mejor sitio que el Real Madrid para ganar títulos. Pero mi prioridad ahora es adaptarme al equipo, al sistema y al colectivo. Y todo llegará de forma natural. Ganar la Champions, La Liga, la Copa... son objetivos, pero eso está lejos. Lo primero que tengo en la cabeza es adaptarme al colectivo y creo que eso es muy importante".

"En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Cuando he ganado grandes títulos o he tenido grandes actuaciones me han dicho que siguiera así. Y cuando he tenido malos momentos, que siguiera trabajando. Ahora estoy en el mejor club del mundo. Lo ha ganado todo y sigue teniendo la ambición de seguir ganando".

La polémica del número

"El número 10 es Luka Modric. Ganó todo, es Balón de Oro y es una leyenda. Vamos a estar cerca, somos el 9 y el 10. El número no es importante. Yo miro hacia delante, hacia la portería, no lo que hay detrás. Para mí es un honor llevar el 9 que han llevado grandes jugadores. Pero el número me da igual".

"Yo vine en 2012 a Madrid y conocí a Zidane. Fue un sueño, una locura. Tenía mucha ilusión y fue increíble. Yo miraba todos los partidos, la presentación de Cristiano Ronaldo. Lo viví como un niño, queriéndose ser algún día como ellos. Por eso ahora yo hablo a los niños, porque son el futuro. Seguro que muchos niños han salido hoy con un sueño y quería decirles que con pasión y trabajo todo se puede conseguir. Yo he tenido eso en mi carrera y también la suerte necesaria para estar aquí".

Dominio del español

"Empecé a hablar español en el colegio. No era el mejor, pero como quería jugar en el Madrid, intenté dar el máximo para aprenderlo. Tengo que mejorar el vocabulario. Pero hablar español todo el día me va a ayudar a mejorar. También me ayudaron entrenadores como Luis Enrique o Pochettino. No tengo miedo a cometer errores. Que la gente me diga cómo es y así podre mejorar más rápidamente".

"No me esperaba este recibimiento. Ha sido maravilloso. Me han dado mucho afecto. Siempre que he venido he sentido esa acogida como cuando vine a jugar contra la Real Sociedad. Esto ha sido algo único".

"Los compañeros me han dicho que no hay otro club igual. Todos han jugado en otros clubes, pero que cuando vienes aquí vives una experiencia única que no hay en otro sitio en el mundo. Tenía la oportunidad de vivir eso y por eso tenía que venir. Es un club que vive sus sueños al 100%. Toda la gente que trabaja aquí siente esa pasión y eso se transmite. Solo llevo un día aquí y ya lo pude ver en sus ojos. Vi esa ilusión por trabajar por este club. Estoy feliz de formar parte de la gran familia".

Siempre siguiendo al Madrid

"Yo veía todos los partidos del Real Madrid. Pero cuando estás en el campo es cuando realmente lo ves. Ves esos pases que les gustan, esos movimientos, ves quien hace los movimientos igual que yo. Cuando hablo de adaptación hablo de conceptos tácticos, de conocer su personalidad. Yo no quiero meter mi gol e irme a casa. Seguro voy a meter goles, pero quiero adaptarme al club más grande del mundo y vivir mi sueño al 100%".

"Aún no estoy en el grupo de WhatsApp del equipo, pero seguro estoy pronto. Hasta hoy no me enteré de que era jugador del Real Madrid. ¿No viste que firmamos el contrato a las 11:00? Ahí ya vi que no había vuelta atrás. ¿No viste el vídeo? Ahí está (risas)".

Kylian Mbappé en su primera rueda de prensa oficial con el Real Madrid. Cristina Villarino / EL ESPAÑOL

"He dormido una hora o así. Tenía los ojos abiertos. Me he levantado con la presión de disfrutar de cada segundo. No quería que los nervios no me dejaran disfrutar de todo el día. Quería quedarme con el máximo de información y de imágenes porque es para toda la vida. Es un día único. Lo digo mucho. Pero quiero que la gente se dé cuenta de lo que significa para mí. Es increíble. Ver el estadio con toda la gente solo por mí... no tengo palabras suficientes. Quería compartir eso con el máximo de personas posibles. Que descubrieran esta experiencia conmigo. Es mi sueño personal, pero quería compartirlo con ellos".

Consejos para Endrick

"Mis objetivos son los del Real Madrid. Ganar títulos. Por eso digo lo de adaptarme. Y después ganar títulos. Es un club que ha ganado títulos antes de mí y que los ganará después de mí. Pero quiero que los gane conmigo. No quiero ponerme un máximo de goles. No soy el único que puede marcar goles. Por eso, si tengo que marcar goles lo haré y si tengo que dar asistencias lo haré. Tenía presión por venir. El Real Madrid es el gran favorito siempre para títulos como la Champions. Lo más importante es estar siempre listo".

"Conozco la reputación de Endrick. No lo vi jugar muchas veces. Lo vi con Brasil marcar goles. Seguro que es un gran talento. Cuando firmas por el Real Madrid es porque eres un talento muy joven. Ya tiene presión porque juega con Brasil. Es joven y tendrá que aprender cosas, pero seguro que aprenderá pronto. Si necesita consejos o ayudas, voy a estar para él. Yo sé lo que es empezar joven, lo hice a los 16, y por eso puedo ayudarle. Seguro que va a marcar goles para el Real Madrid".

"Estoy muy emocionado. Veía todas mis imágenes como niño. Quería ser natural y disfrutar, de la gente, de mi familia, de todo lo que estaba haciendo. Ha sido un día maravilloso. Espero que también lo haya sido para todos los madridistas y para mi familia".