El efecto del tijeretazo de Laporta a las secciones del Barça: 2 Champions más, pero 5 entrenadores fuera

El FC Barcelona saca pecho de su palmarés en la temporada 2023/2024. Hablamos del club en su conjunto, con sus seis secciones profesionales (cinco masculinas y una femenina). Joan Laporta, su presidente, celebró con euforia la Champions League conquistada por el equipo de balonmano este domingo.

Laporta dejó una de las imágenes del fin de semana por su manera de festejar el título, levantando el trofeo de campeones casi como un jugador más. Enric Masip, adjunto a la presidencia, 'calentaba' aún más al máximo dirigente culé: "Has ganado más Champions que Florentino Pérez este año", le decía "medio en broma". La otra corona europea la consiguió el equipo azulgrana de fútbol femenino el pasado 25 de mayo.

Masip, en sus declaraciones, añadía: "Esto es lo que tiene el Barça, que en algunos deportes no le salen bien las cosas, pero hay que estar siempre orgulloso del Barça". Unas palabras, y una broma con Laporta, que a muchos culés no han sentado bien tras el pésimo año en las dos estructuras principales del club: el equipo de fútbol masculino y el de baloncesto.

El Barça amplía a 48 las Copas de Europa conquistadas entre todas sus secciones. Presume de ello para intentar ocultar la diferencia que existe con el Real Madrid en el fútbol y en el baloncesto. El club blanco ha levantado 15 Champions League, la última hace diez días, y 11 Euroligas por las cinco y dos de los azulgrana, respectivamente.

22 de las Copas de Europa fueron ganadas por el Barça de hockey patines -la última en 2018-, 12 por el de balonmano, cuatro por el de fútbol sala y tres por el de fútbol femenino. De las cinco del equipo de fútbol masculino, han pasado ya nueve años de la última (2015); y de las dos de baloncesto, más aún (2010). Mientras, esas secciones que engordan las vitrinas culés se ven sacudidas por la 'tijera' de Laporta.

Las 48 Copas de Europa el FC Barcelona Hockey Patines (22): 1973, 1974, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015 y 2018.

Balonmano (12): 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 y 2024.

Fútbol Masculino (5): 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015.

Fútbol Sala (4): 2012, 2014, 2020 y 2022.

Fútbol Femenino (3): 2021, 2023 y 2024.

Baloncesto (2): 2003 y 2010.

El colmo ha sido la dimisión de Xavier Budó, director de secciones del FC Barcelona. Según Catalunya Rádio, el motivo del adiós del ejecutivo ha sido que no estaba satisfecho con las dificultades que encontraba a la hora de ejercer sus funciones con total libertad. Es el enésimo directivo que abandona el barco de Laporta.

Hace casi un año, el FC Barcelona proyectó recortar hasta 25 millones de euros las pérdidas de sus secciones polideportivas para esta temporada. La más afectada fue la de baloncesto, con un recorte de hasta 17 millones tras quitarse fichas como las del técnico Sarunas Jasikevicius, Nikola Mirotic o Cory Higgins.

Estas medidas formaron parte de la política de ahorro económico llevada a cabo por el club ante la delicada situación financiera que sigue arrastrando. En la sección de fútbol masculino, la que más peso tiene dentro del club a todos los niveles, durante el verano de 2023, se redujo la masa salarial del primer equipo en 161,8 millones de euros.

Este tijeretazo de Laporta y su directiva ha tenido su efecto durante la temporada. Se han ganado dos Copas de Europa (como en los años 1997, 2000, 2005, 2010, 2011, 2014, 2021 y 2022), pero en el resto de secciones han mandado los malos resultados y las primeras consecuencias se han dejado ver en los banquillos: cinco de los seis entrenadores de las secciones profesionales del Barça no seguirán la próxima temporada.

Los despidos de Xavi y Grimau

Los casos más sonados, cómo no, son los de Xavi Hernández y Roger Grimau, técnicos de los equipos de fútbol masculino y baloncesto. Los entrenadores de las secciones centrales del club han sido despedidos por Laporta tras no conseguir levantar ningún título. El presidente cesó a Xavi pese a que tenía contrato hasta 2025, igual que hizo este fin de semana con Grimau -tras consensuarlo con Juan Carlos Navarro, mánager del área de baloncesto-.

A Xavi le sustituirá en el cargo el alemán Hansi Flick, ya presentado por el Barça y presente en Colonia para ver la final de balonmano. En el equipo de baloncesto, se busca ahora un reemplazo para Grimau.

Laporta y Xavi Hernández EFE

Además, ni Jesús Velasco ni Edu Castro seguirán tampoco el próximo curso al frente de los equipos de fútbol sala y de hockey patines, respectivamente, del club azulgrana. A ellos, por último, se suma el adiós de Jonatan Giráldez, que entrenará al Washington Spirit de la liga estadounidense la temporada que viene.

El único que seguirá en su puesto de entrenador para la temporada 2024/25 será Antonio Carlos Ortega, dirigiendo al equipo de balonmano. Este fue preguntado por las salidas de sus cinco 'colegas' durante la Final Four: "Yo sé mi casuística, pero no la de los otros cinco. Los entrenadores sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos y tenemos que estar preparados siempre con la maleta, por decisión propia, de la otra parte o de mutuo acuerdo. Esto es el deporte y es nuestra vida. Normalmente, es mucho más fácil la salida de entrenadores que de jugadores", señaló.

Dos Copas de Europa se suman al palmarés global del FC Barcelona, pero se cierra una temporada que ha dejado mal sabor de boca al aficionado. Las decepciones en los equipos de fútbol masculino y de baloncesto pesan más en la hinchada que los triunfos del fútbol femenino y del balonmano. Es el efecto del tijeretazo de Laporta de hace un año.