Xabi Alonso se rinde a Ancelotti en mitad de los rumores sobre su futuro: "Es el amo de todos"

El nombre de Xabi Alonso está en boca de todos en los últimos meses. No es para menos, su fantástico trabajo en el Bayer Leverkusen ha hecho que se le relacione con los clubes más grandes de Europa de cara a la próxima temporada.

Sin duda, uno de ellos es el Real Madrid. El donostiarra comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del club blanco antes de dar el salto a Zubieta y posteriormente al fútbol profesional en la Bundesliga. En su segunda temporada en primera división está rompiendo todos los registros y todavía no conoce lo que es perder tras diecisiete partidos disputados.

El hombre de moda de los banquillos europeos fue entrenado por Carlo Ancelotti en la temporada 13-14. En unas declaraciones a AFP no dudó en elogiar al que fue su técnico en la conquista de 'La Décima': "En términos de gestión humana, Carlo Ancelotti es un maestro. Cuando hablas de cómo quieres convencer a los jugadores o de cómo conseguir que los jugadores tengan una buena relación contigo, Ancelotti es el amo de todos".

En la entrevista a AFP, Xabi Alonso habló también de su labor en el Bayer Leverkusen, sin duda el equipo más en forma de Europa en estos primeros meses de la temporada: "No soy un fundamentalista que exige que juguemos de cierta manera y esa es la única manera en que dejo jugar a mi equipo. No, porque tú (el entrenador) no eres la persona más importante. Los otros muchachos (los jugadores) son más importantes que tú", afirmó.

También quiso expresar qué es lo que transmite a sus jugadores: "Si deciden algo mal, intentaremos mejorarlo, pero intento presionarles para que vean que tienen su propia creatividad en el campo. A mí me animaron a tener mi propia creatividad en el campo, a tomar mis propias decisiones. No se trata de ser robots".

Su futuro, en el aire

Xabi Alonso renovó su contrato el pasado mes de agosto hasta 2026. Sin embargo, no paran de salir rumores que apuntan a que saldrá del Bayer Leverkusen este próximo verano. Hace unos meses se deslizó que tenía una cláusula de salida en 2024 en caso de que llegasen tres clubes a ficharle: Real Madrid, Bayern de Münich y Liverpool.

Sin embargo, el pasado 20 de noviembre Fernando Carro, CEO del Leverkusen, desmintió esa información del diario Bild: "¿Cláusula especial de Xabi Alonso? No, no necesitas tener una cláusula. Tenemos muy, muy buena relación con Xabi y él sabe que somos un club serio. Al final, no vamos a obligar a alguien a quedarse si no quiere quedarse. Queremos que se sienta tan feliz y tan bien con nosotros que realmente sólo quiera quedarse y ese es nuestro objetivo", explicó Carro.

