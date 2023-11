El Real Madrid no tendría que pagar una cláusula para fichar a Xabi Alonso

Hay varios 'grandes' de Europa que andan muy pendientes del crecimiento de Xabi Alonso en los banquillos. Tres de ellos son Real Madrid, Bayern Múnich y Liverpool, los clubes en los que jugó durante los mejores años de su carrera como futbolista. El técnico vasco está cumpliendo sobradamente las expectativas al frente del Bayer Leverkusen.

Lo cierto es que Xabi Alonso mira al futuro con tranquilidad. En agosto renovó su contrato, que acababa en 2024, por dos adicionales más, hasta 2026. Una garantía para él y un freno a los interesados, aunque sea solo sobre el papel. Los rumores no cesan y apuntan a condiciones que provocarían su salida del Leverkusen.

El diario Bild señaló hace semanas que, incluso, en el contrato de Xabi Alonso con el club germano había un apartado para su liberación. Según el citado medio, el técnico donostiarra tenía una cláusula de rescisión que solo se podía aplicar a sus tres exequipos como jugador (Madrid, Bayern y Liverpool).

Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ha desmentido esa información del diario Bild, pero ha dado interesantes detalles sobre una futura salida de Xabi Alonso para dar el salto a un club más grande. En una entrevista en TalkSPORT, ha hablado sobre esa cláusula 'secreta' y lo que sí está pactado con el donostiarra.

"¿Cláusula especial de Xabi Alonso? No, no necesitas tener una cláusula. Tenemos muy, muy buena relación con Xabi y él sabe que somos un club serio. Al final, no vamos a obligar a alguien a quedarse si no quiere quedarse. Queremos que se sienta tan feliz y tan bien con nosotros que realmente sólo quiera quedarse y ese es nuestro objetivo", explicó Carro.

Xabi Alonso renueva con el Bayer Leverkusen hasta 2026

"No, no hay nada sobre el papel, pero a veces los acuerdos que no están en el papel también son acuerdos. Sabemos que si necesita hacer algo en el futuro podremos hablar entre nosotros. Espero que no tengamos que hacer esto porque él se quedará y será feliz en Leverkusen", apuntó.

En el club germano están sobradamente satisfechos con el desempeño de Xabi Alonso en el banquillo. En un año ha lanzado al primer equipo desde los puestos de abajo de la tabla de clasificación hasta al liderato que actualmente mantiene en la Bundesliga sobre el Bayern Múnich. El Leverkusen, junto al Girona, son las dos grandes revelaciones en este primer tercio de la temporada.

La continuidad de Ancelotti

El Madrid tiene muy bien valorado de cara al futuro a Xabi Alonso, quien además empezó su carrera como el entrenador en La Fábrica. Hay un interés real, pero a corto plazo se sigue pensando en Carlo Ancelotti. El técnico italiano tiene contrato hasta 2024 y, pese a los rumores desde Brasil, está la opción sobre la mesa de que siga un año más.

