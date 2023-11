Gerard Piqué: "Matizo, La Decimocuarta del Real Madrid no será recordada por el juego"

De nuevo han sido días en los que Gerard Piqué ha estado en la 'picota'. El exfutbolista del FC Barcelona y de la Selección armó revuelo en redes sociales días atrás por su visión de la última Champions League ganada por el Real Madrid. "No se recordará", dijo en una entrevista en la radio catalana. Ha vuelto a hablar al respecto.

Piqué se puso este lunes ante los micrófonos de El Larguero, programa de la Cadena SER. El ahora empresario analizó una vez más la actualidad del Barça, que estos días pasa por la amarga lesión de Gavi, y fue preguntado por aquellas polémicas palabras que dijo del Real Madrid. Firme en su postura, añade un matiz para que se le entienda mejor.

"Es la típica frase sacada de contexto", dijo sobre su forma de ver La Decimocuarta del Real Madrid. "La puedo explicar 20 mil veces. Tiene mucho mérito ganar una Champions. No le quiero quitar ningún mérito al Madrid, pero cuenta cómo se gana. Las cinco Champions que gana el Barça son cinco temporadas en las que gana LaLiga y siendo superior a todo el mundo. La última que gana el Madrid es un evidencia que todas las eliminatorias a doble partido más la final, en ninguna es superior el Real Madrid", dijo.

Y siguió con su explicación: "Igual hay que matizar. Por el juego no la van a recordar [La Decimocuarta], la van a recordar por otras cosas, por la épica. Pero con esto les basta y esa es la grandeza del Real Madrid, que con cinco minutos te valga para ganar una semifinal al City. Eso es algo bueno. El Barça no pasará ninguna eliminatoria por ser mejores durante cinco minutos", señaló.

Sobre otros temas, también habló del 'caso Rubiales': "Es un tema muy complejo y al final es un claro ejemplo de donde estamos como sociedad y la fuerza que está teniendo el deporte femenino. Han alzado la voz y se les ha hecho caso. Rubi se equivocó, es una evidencia y yo creo, sin hablar con él, que se arrepiente. El equipo femenino a parte de ganar el Mundial ganó en otras muchas cosas y bienvenido sea".

La lesión de Gavi y el Barça

Ya en clave Barça, Piqué dijo que lo de Gavi "es una putada enorme y no hay lado positivo que sacarle". "Que no tenga prisa y si son 10 meses, que lo sean. Estará pensando en llegar a Euro o los Juegos, pero mejor que vuelva cuando esté bien. Cuando eres jugador quieres apurar y llegar a la primera competición importante y seguro que ahora mirará el calendario. Que vuelva cuando esté bien", le recomendó al joven futbolista azulgrana.

Volvió a defender la figura de Xavi Hernández como entrenador del Barça: "No es que haya cambiado ni mucho menos... Es una persona que intenta argumentar las cosas y que la gente piensa que son excusas... Xavi es el entrenador idóneo para el Barcelona. Conoce muy bien la casa, es una leyenda del club y yo creo que los jugadores le siguen. La paciencia que es algo que en el fútbol es complicado de encontrar. Los culés tenemos que tenerla para ver si al final de temporada podemos levantar copas".

"Somos un club muy especial y que lo basa todo en el juego y cuando no está al nivel que la gente espera, a pesar de tener resultados que no son malos, te caen críticas. No me afectaban las críticas como jugador, pero sí que es verdad que como jugador del Barça es un peaje a pagar. Estás en un club en el que debes ganar siempre jugando bien. Es ley de vida", explicó sobre las críticas.

Por último, preguntado por los jóvenes que nutren el primer equipo azulgrana ahora, escogió cuál es el que más le gusta: "Cuando pones a todos los integrantes de la primera plantilla del Barça ves los que han salido de la cantera, el nivel que tienen y la edad que tienen. Es una locura. Son nivel top. Balde, Araujo, tienes a Gavi, Pedri, que lo fichas de Las Palmas, pero es muy joven. Me quedaría con Gavi. Es un chaval que lleva su tercera temporada en el club. Es una barbaridad. Ha tenido mala suerte por la lesión, pero te puede batir todos los récord. Chavales como este hay que cuidarlos porque te pueden hacer una carrera de 20 años".

