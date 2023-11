Joselu responde a Piqué: "Dijo que La Decimocuarta no se recordará porque es del Barça y tiene envidia"

A Gerard Piqué se le acumulan las respuestas por el provocativo mensaje que dejó la pasada semana sobre la última Champions League ganada por el Real Madrid. Tras Carlo Ancelotti, llega el turno de un Joselu que desde el lunes está concentrado en Las Rozas con la Selección. El delantero contestó al exjugador del FC Barcelona en una entrevista en El Partidazo de COPE.

Para recapitular, Piqué dijo en la radio catalana que "la última Champions que ganó [el Real Madrid] fue un milagro, pero no será recordada". "Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más", dijo antes el que fuera central azulgrana durante años.

Ancelotti, tras el partido que ganó el Real Madrid al Braga en Champions League, ya dejó un 'zasca' a Piqué por sus palabras: "Vive en su mundo, que no es el del madridismo. No hay ni un solo madridista que se pueda olvidar de la número 14. Es una Champions que se recordará por toda la vida", dijo el italiano. Días más tarde es Joselu quien recoge el testigo para poner los puntos sobre la 'íes'.

[Fede Valverde, sincero sobre su lío con Baena: "Hay líneas que no debes cruzar como ser humano"]

"Joder, si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar. Ya no solo por lo que pasó en los partidos anteriores, sino en la final... Creo que es un título que no se va a olvidar nunca en la vida, pero no solo futbolísticamente sino por todo lo que pasó. No sé por qué lo dice. Igual es porque es del Barça y tiene envidia", señaló Joselu durante su entrevista de este martes.

Joselu por aquel entonces todavía no había regresado al Madrid. Acababa de terminar contrato con el Alavés y se preparaba para fichar por el Espanyol. Sin embargo, aquella final de Champions la vio en directo en París y con la camiseta de su cuñado Carvajal dejando una imagen que caló entre el madridismo.

🗣️ @JoseluMato9 cree que esta es la razón por la que @3gerardpique afirma que la '14' del @realmadrid no será recordada



🙄 "Tendrá envidia"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/TklT5uEHCr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 15, 2023

En el resto de la entrevista en COPE, Joselu repasó sobre todo la actualidad del Real Madrid y se refirió a algunos de sus compañeros como Vinicius y Bellingham:

Confianza de Ancelotti: "Conmigo siempre ha sido muy sincero y muy directo desde el día que llegué. Estoy muy contento porque siempre soy una opción entre los cambios que tiene, cuando no ha estado un jugador ha contado conmigo y solo tengo palabras de agradecimiento. Cuando me ha tocado jugar, bien, y cuando no, también"

Potencial de Vinicius: "Es lo que se proponga. Vini tiene unas condiciones que le hacen ser muy determinante en un partido. Cuando está centrado y con la mecha puesta no hay quien le pare. Lo hemos visto estas últimas jornadas, la gente decía que no hacía goles y ha marcado 3 en los últimos dos partidos. Es un jugador que hará 17-18-19 goles, seguro".

Lamine Yamal: "No, a Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y tenemos que apoyarlo mucho y ayudarle en el día a día" ¿Le habéis dicho algo?: "No, no, no. Suficiente habrá tenido el pobre ya. Es un chico fantástico y aquí lo que hacemos es arroparle porque creo que va a ser una pieza fundamental en la Selección".

Rendir en el Madrid: "Llevo 5 [goles]. Debería llegar alguno más, al final los delanteros vivimos de eso y yo estoy contento porque el equipo genera y tengo ocasiones de gol, aunque es imposible marcarlos todos porque incluso los mejores del mundo tienen días buenos y días malos. Estoy contento con el número de goles, siempre puedes aportar alguno más, pero me quedo con que la mayoría de los goles que he hecho han sido para que el equipo puntuara".

Apuesta de goles: "Yo siempre intento mejorar la temporada anterior. El año pasado metí 17 y ojalá este año pueda marcar 18. Si hago 18 goles, creo que es un número bastante bueno". ¿Bellingham? "Puede pasar de 22-23, fácil".

