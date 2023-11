Piqué: "La última Champions del Real Madrid fue un milagro, pero no será recordado"

RAC1 ha entrevistado este miércoles a Gerard Piqué. El exfutbolista, alejado ahora del foco del FC Barcelona y centrado en sus proyectos como la Kings League, ha hablado del punto de vista desde el que ahora ve el fútbol: "Echo de menos competir y el vestuario; entrenar, no", se sinceró ante el periodista Jordi Basté.

Piqué volvió a hablar del 'caso Negreira', siguiendo la línea de las veces anteriores en las que lo ha hecho. Niega que los árbitros ayudaran al equipo azulgrana y destacó que la mayoría de victorias durante la época de los polémicos pagos eran "por aplastamiento".

Además, se refirió a la posibilidad de que algún día presida el FC Barcelona y que tantos años ha sobrevolado el entorno culé. "No lo descarto, pero no lo tengo en la cabeza", señaló. Cree que si lo acaba haciendo será por el "vínculo": "Siendo que le debo mucho al club".

"El Madrid, por ejemplo, ya no lo veo", dijo sobre el fútbol que sigue en la actualidad. "Cuando estás fuera de la rueda ya solo me interesa si gana el Barça". Además, defendió la figura de Xavi: "Necesita paciencia, como en cualquier proyecto. En el Andorra llevamos cinco derrotas seguidas y no echaré al entrenador. Mientras haya soluciones hay que tener paciencia. Sé que aquí hay que ganar cada día, pero Xavi es de la casa, la conoce, ha mamado el club y es la personal ideal para dirigir el Barça".

Valoró el estado actual del equipo tras las derrotas recientes en El Clásico y contra el Shakhtar Donetsk: "Cuando las sensaciones no son tan buenas, llegan las críticas porque tenemos ese nivel de exigencia. Pero los que estamos acostumbrados, es algo que sabemos: solo ganar no vale. No vale ganar en el último minuto. En Madrid estarían encantados y aquí pensamos que no se ha jugado bien".

Rivalidad con el Real Madrid

No fue la única opinión que lanzó sobre el Real Madrid: "Estamos en un país donde hay más gente del Madrid que del Barça y es el de la capital, siempre seremos los que estamos a un lado y tratamos de molestar. No hay que entrar en estas guerras y hacer nuestro camino, que va muy ligado al de ellos por la rivalidad, pero trataría de centrarme en quiénes somos".

Del equipo blanco dijo que "transmite poco, pero saca resultados y en febrero estará vivo en todas competiciones, y en la Champions ya veremos". "Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última que ganaron fue un milagro, porque fueron inferiores en cada eliminatoria, pero no será recordado".

📌 @3gerardpique: "No hi ha ningú millor que Xavi perquè el Barça torni a jugar bé"



➡ L'exjugador també s'ha desfet en elogis cap al Girona: "Se'ls està posant una cara de Leicester brutal"https://t.co/h88qnEtkbr — El món a RAC1 (@elmonarac1) November 8, 2023

"Están en la mitad del proceso y al final de todo se podrá explicar mejor. Yo lo he vivido durante muchos años: es acojonante que digan que ganáramos por los árbitros. La mayoría de partidos ganábamos por aplastamiento. Se está girando la narrativa", señaló sobre el 'caso Negreira'.

Sobre Vinicius y Bellingham, Piqué admitió que "jugar contra jugadores como ellos siempre me ha gustado porque era un reto. Había que estar muy concentrado. Si me pone algo, es eso, los retos". También habló de los jóvenes del Barça: "De Lamine Yamal había oído hablar e incluso entrené con él, pero de Fermín y Marc Guiu no tenía noticias. Sería irresponsable pensar que ellos nos pueden dar una Champions ahora".

Por último, elogió al Girona de Míchel: "Se le está poniendo una cara de Leicester brutal. Es apasionante verlos jugar. Será muy difícil, pero también lo era para el Leicester. Son dignos de admirar".

