Djokovic se niega a pasar un control antidopaje en la Copa Davis: "Tiene que haber límites"

El encuentro de Novak Djokovic el jueves durante los cuartos de final de la Copa Davis dejó un hecho sorprendente y poco habitual. Y es que, el tenista serbio y su equipo se negaron a realizar un test antidoping antes de disputar el partido.

Los hechos sucedieron tan solo una hora y media antes del comienzo del choque entre Djokovic y Cameron Norrie. Los médicos de la Agencia Mundial Antidopaje quisieron hacer un control al equipo serbio en medio de la eliminatoria, pero estos se negaron a hacerlo. Nunca le había pasado algo así a 'Nole' en toda su carrera.

"Es la primera vez que me pasa. Si voy a estar después del partido qué sentido tiene hacerlo antes", dijo el serbio tras superar a Norrie y dar a Serbia el pase a las semifinales de la Copa Davis. "Todavía no he completado el control, pero ya he dado sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina".

[Novak Djokovic busca poner el broche de oro al 2023: "La Davis es un gran objetivo para mí"]

Fue una situación un tanto incómoda para el número 1 del mundo que reconoció haberse sentido perseguido por el médico: "Me he discutido con él porque es algo que no me había pasado en 20 años de carrera. Se ha sentado en una de las esquinas y me ha seguido durante horas. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites".

Tras todo lo ocurrido, Djokovic fue a hablar con el representante de la Agencia Mundial Antidopaje que le dijo "que lo querían hacer antes del partido porque después iba a ser demasiado tarde y para dar descanso a los jugadores". "Le contesté que el equipo ganador descansaba el viernes", agregó.

Victoria cómoda

En lo deportivo, Novak Djokovic siguió con su fenomenal estado de forma y guió al combinado serbio hacia las semifinales de la Copa Davis. El número 1 del ranking se deshizo sin problemas de un Cameron Norrie que no le pudo meter mano en ningún momento.

En algo más de una hora y media solventó el partido, firmando un 6-4, 6-4. Siempre estuvo por delante y no cedió ni un solo juego a su rival. Ahora, tanto él como su selección se enfrenta a Italia en busca de un hueco en la final de la Davis.

Sigue los temas que te interesan