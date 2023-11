Novak Djokovic busca poner el broche de oro al 2023: "La Davis es un gran objetivo para mí"

El pasado domingo Novak Djokovic agrandó su leyenda conquistando la séptima Copa de Maestros de su carrera. El serbio, que ha sumado siete títulos en 2023 y que acabará el año como número 1 del mundo, no se cansa de ganar y sigue mostrando su ambición, esta vez en la Copa Davis.

Será el último torneo de la temporada para 'Nole'. Un curso perfecto para él después de lograr tres de los cuatro Grand Slams y perder tan solo siete de los 66 encuentros que ha disputado. Incombustible a sus 36 años, Djokovic ha escogido liderar a Serbia en las Finales de la Davis.

La selección serbia es una de las grandes favoritas a hacerse con la ensaladera. La mera presencia de Djokovic en la plantilla convierte al combinado serbio en un equipo muy poderoso. Todavía queda lejos el título y la próxima piedra en el camino para lograrlo es Gran Bretaña.

[El hambre insaciable de Djokovic: batiendo récords y con las ganas de seguir en lo más alto del circuito]

Este miércoles, el número 1 del mundo compareció ante los medios de comunicación en la previa al encuentro y se mostró con mucha ambición para otorgar la segunda ensaladera de su historia a Serbia.

Djokovic llega a la última cita del año sin apenas descansar tras conquistar las ATP Finals en Turín: "Llegué aquí el día después, así que no he tenido demasiado tiempo para celebrar, si bien ha sido muy bonito tener aquí a mis hijos y a mi familia, han venido conmigo. Tuve un día y medio de descanso y empecé a entrenar de inmediato, no hay demasiado tiempo para dejar la raqueta a un lado", aseguró el serbio.

Djokovic, entrenando con Serbia REUTERS

A pesar de ello, no ha perdido la ambición: "Es la última semana de la temporada. Un último empujón. Estoy con muchas ganas porque vengo jugando buen tenis. No puedo estar más contento con mi actuación en Torino. Estoy agradecido por estar aquí una vez más. Este era uno de mis grandes objetivos de la temporada y obviamente vengo a ganar”, apuntó.

'Nole' es consciente de que todavía queda camino por recorrer para ganar la Davis y describió como un "desafío" el choque ante Gran Bretaña: "Tienen muchas opciones, tanto para individuales como para dobles. Son un equipo muy fuerte en este formato: si nos vamos al dobles, sabemos que tienen los mejores jugadores del mundo, Skupski y Salisbury, y tienen muchas opciones".

Sigue los temas que te interesan