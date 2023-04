Rajada de Petit contra el PSG por Messi: "¡Que se vaya de allí! No es un club de fútbol"

Leo Messi está entre la espada y la pared. El futbolista argentino parecía tenerlo hecho con el Paris Saint-Germain, pero su situación ha dado un giro de 180 grados y cada vez parece más complicado que continúe en el Parque de los Príncipes más allá del final del próximo verano.

Mientras en Barcelona se frotan las manos pensando en que la 'Pulga' puede volver al Camp Nou, otros como Emmanuel Petit le empujan hacia la puerta de salida del PSG. El histórico campeón del mundo con Francia en 1998 ha lanzado un duro ataque contra el equipo parisino en RMC.

Para Petit no hay ningún argumento válido para aceptar los pitos que cierto sector de la grada del Parque de los Príncipes está dedicando a Messi: "Es vergonzoso escuchar los silbidos. Los pitos no ayudan. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, ¿vale?".

Emmanuel Petit, en un partido entre el AS Mónaco y el PSG de la Ligue-1 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"¿Si tengo algún consejo para Messi? ¡Que se vaya de este club! Este club no es un club de fútbol. Es un club de pre retirada, incluso para jugadores de 20 años. Ningún jugador ha progresado desde que llegó al PSG. ¿Es culpa de Messi?", ha agregado Petit en declaraciones para RMC.

El exfutbolista galo ha continuado con su defensa a Messi: "Es el maestro de la orquesta. Él dirige y son los otros jugadores, a su alrededor, los que tienen que hacer los esfuerzos. Argentina fue campeona del mundo rodeando a Messi de guerreros, dispuestos a morir y a donar su sangre para él".

"También cuando veo al Barça, todos corriendo alrededor de los maestros. Me recuerda a mí cuando jugaba con Zidane, no le iba a decir Zizou que fuera él a correr a defender, eso lo tenía que hacer yo para que él dirigiera la orquesta", ha sentenciado un Emmanuel Petit que no logra entender el porqué esta ira contra Leo Messi.

Messi, en el punto de mira

Cierto sector de la afición del PSG la tiene tomada con el campeón del mundo argentino. En más de un partido en casa, Messi ha tenido que escuchar cómo le dedican sonoras pitadas los que deberían estar animándole. Algo que no deja de causarle malestar.

A esto se une que en el Paris Saint-Germain tampoco están muy convencidos de que lo mejor para la viabilidad económica y futura del club sea su renovación. Al menos, bajo los actuales términos de su contrato. De ahí que desde L'Équipe se haya apuntado recientemente que solo seguirá en la entidad de la Ciudad de la Luz si se baja el sueldo en un cuarto de lo que recibe ahora.

