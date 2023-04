La ruptura entre Messi y PSG está cerca: solo seguirá si se rebaja un 75% su sueldo

Cuando algo no funciona como debería, se rompe. La situación de Messi en el PSG va por ese camino y en Francia ya se habla de "divorcio" entre el futbolista argentino y el club francés. La renovación se empieza a dar por imposible y eso quiere decir que Leo volverá a cambiar de aire el próximo verano.

El PSG quiere que Messi siga, pero no a cualquier precio. Las reglas del Fair Play Financiero (FFP) ahogan al club galo y la continuidad de su estrella pende de un hilo. La oferta de renovación que le haría sería a la baja, mientras que el propio jugador no está cómodo ante los recientes abucheos de parte de la hinchada del Parque de los Príncipes.

L'Équipe titula este martes "Messi y el PSG, cerca del divorcio" la pieza en la que se analiza cómo está la situación en torno al posible nuevo contrato. Posturas cada vez más alejadas y poca necesidad de dar el brazo a torcer tanto por parte del jugador como del club, consciente de la posición que han tomado sus aficionados contra el argentino.

[Mbappé se reúne con los ultras del PSG: promesa que le aleja del Madrid y conflicto con Messi]

El citado medio explica que probablemente Messi no siga en París una vez acabado su contrato con el PSG, que expira en junio. La puerta a su continuidad se mantendrá abierta hasta el final solo si Leo acepta una importante rebaja en su salario, que actualmente supone al club galo un desembolso mensual de 3,375 millones de euros.

Messi debería bajarse el sueldo hasta cobrar una cuarta parte del actual. Quitándose de encima el 75% de lo que ahora cobra su estrella, el PSG cree que podría cumplir con el FFP y poder hacer alguna operación significativa en el mercado de fichajes.

Mbappé y Messi, durante un calentamiento del PSG AFP7 / Europa Press

Según L'Équipe, Messi todavía no ha decidido su futuro y quiere antes tener garantías sobre el proyecto del PSG. El escenario no invita a creer en su continuidad en París y en el horizonte vuelve a aparecer el Barça, a pesar de lo traumática que fue su salida en 2021. Rafa Yuste, vicepresidente del club azulgrana, ya le abrió las puertas la pasada semana.

La operación también se presenta compleja para el Barça, ahogado por el control financiero de LaLiga y pendiente de una posible sanción de la UEFA por el 'caso Negreira'. La MLS, en caso de fracasar la vía culé, es la otra alternativa para el futuro de Messi, que de irse a EEUU se despediría del fútbol de élite donde ha marcado época.

Leyendas recomiendan que se vaya

En cualquier caso, los abucheos que se han escuchado en el Parque de los Príncipes dirigidos hacia Messi no han sentado bien a muchas personalidades del fútbol. Thierry Henry, mito en Francia y excompañero de Leo en el Barça, alzó la bPrime Video France: "Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias".

Además, Henry le invitó a volver al Barça: "No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran", dijo.

En la misma línea se ha mostrado otro exfutbolista francés con pasado en el Barça, Emmanuel Petit: "Oigo a muchos críticos decir que Messi camina sobre el césped. Pero todos aquellos que seguimos a Messi desde que es Messi, incluso en la mejor época del Barça, también caminaba. Messi es el maestro de la orquesta, él dirige y son los otros jugadores, a su alrededor, los que tienen que hacer los esfuerzos", dijo en RMC Sport.

"Los pitos a Messi son un insulto al fútbol y si le puedo dar un consejo a Leo, que se marche de este club. no es un club de fútbol, sino un club de pre retirada incluso si tienes 20 años. Ningún jugador ha progresado nunca en el PSG, eso no es culpa de Messi", concluyó. Todo apunta a ruptura en la Ciudad de la Luz.

Sigue los temas que te interesan