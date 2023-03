El Barça revela que mantiene contactos con Leo Messi para su vuelta

Salta al bomba en Barcelona. Si hace unos días era el 'Kun' Agüero el que instaba al Barça a retomar las negociaciones para la vuelta de Messi al club, ahora es la propia entidad azulgrana la que no oculta sus intenciones. Así lo ha comunicado Rafa Yuste, vicepresidente de la formación catalana y una de las personas más cercanas al presidente Joan Laporta.

En unas comentadas declaraciones, Yuste ha asegurado que siguen manteniendo la esperanza del regreso de Leo Messi al Barça para cambiar el mal sabor de boca que dejaron las infructuosas negociaciones para su renovación y que terminaron desembocando en el fichaje del argentino por el PSG. El directivo azulgrana ha confesado que hay contactos con el argentino y con su entorno.

Sus palabras han llegado en la presentación de la décima edición de la Barça Academy World Cup. Allí, Yuste ha mostrado su devoción por el argentino y comenzó respondiendo de forma curiosa a una triple pregunta: si le pediría a Messi que volviera, si le gustaría que regresara y si de verdad hay contactos. El vicepresidente del FC Barcelona no se cortó: "A todo te diría que sí".

Poco después decidió profundizar en su argumento y explicó cómo se están produciendo esos acercamientos: "Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos".

Rafa Yuste junto a Joan Laporta en el palco de San Mamés Reuters

Además, Yuste se puso poético y hasta melancólico para hablar de la posibilidad de que Messi termine su carrera en el FC Barcelona: "Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y de la ciudad. Soy de los que piensa que el destino es sabio".

El PSG y el Fair Play Financiero

Sin embargo, matizó que el argentino de momento es jugador del PSG y que no está bien hablar de futbolistas ajenos. Eso sí, después de confesar a los cuatro vientos su idolatría por el argentino y de cuantificar la intensidad de sus contactos. Además, volvió a pecar de imprudencia cuando aseguró que tienen dos meses para poder presentar un plan de viabilidad de garantías a la hora que les permitiera encajar al argentino dentro del Fair Play Financiero.

Por si fuera poco, cerró el capítulo Messi añadiendo que no es una cuestión menor la buena relación que une a Joan Laporta con Jorge Messi, padre del jugador, a pesar de lo convulsa que fue su salida del FC Barcelona. Leo acaba contrato con el PSG este verano y aún no hay acuerdo para su renovación.

Yuste también tuvo tiempo para hablar de otro padre, el de Ansu Fati, que el otro día dejó unas polémicas declaraciones sobre el descontento de su hijo por no jugar en el FC Barcelona: "Tengo dos hijos y a veces como padre te dejas llevar por la emoción, Bori pensaba solo en su hijo y nada más. Ansu tiene unas ganas locas de triunfar aquí".

