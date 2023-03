Los padres de la mujer asesinada por Pistorius se oponen a su libertad: "No muestra remordimientos"

Oscar Pistorius se juega su libertad condicional este viernes en una junta que decidirá si sale o no de la cárcel, donde se encuentra cumpliendo su pena por asesinar a su pareja Reeva Steenkamp en 2013. Tras conocerse la noticia, los padres de la modelo sudafricana han mostrado su postura a través de su abogado y se han posicionado contra una posible salida de prisión del atleta.

"Es una experiencia muy traumática (para los padres). Como pueden imaginar, es doloroso. Tener que volver a ver a Oscar Pistorius esta mañana", declaró la abogada de la familia Tania Koen a los periodistas antes del inicio de la audiencia de una junta que decidirá si se le concede la libertad condicional al olímpico en Londres 2012.



"Es el asesino de su hija. No creo que deba ser puesto en libertad. Siento que no ha mostrado remordimiento. No está rehabilitado porque, si lo estuviera, habría confesado y contado la verdadera historia de lo que pasó aquella noche", recalcó la abogada frente a las puertas del Centro Correccional Kgosi Mampuru II en Pretoria.

Uno de los trámites que debía cumplir Oscar Pistorius para poder solicitar la libertad condicional era una reunión con los padres de Reeva Steenkamp, algo que cumplió en pasado 2022. Además, tenía que haber superado la mitad de su condena, cifrada en 15 años por cometer el asesinato de su novia.

Se espera que en unas semanas se conozca la resolución de la junta, que dará a conocer si Pistorius sale o no prisión. Ésta se está produciendo a puerta cerrada y cuenta con varios representantes, donde están presentes el servicio penitenciario, la policía y los civiles. Una vez terminadas las deliberaciones se espera que se haga oficial la decisión final.

Oscar Pistorius durante la lectura de la setencia de 2016. Reuters

Pese a las palabras de la abogada de la familia, uno de los argumentos que esgrimió Pistorius fue que se encuentra completamente arrepentido de lo sucedido y está completamente rehabilitado. No obstante, eso será evaluado por la junta, que tendrá la última palabra en el caso.

El atleta aseguró que el asesinato de su novia, que se produjo el día de San Valentín de 2013, se debió a una confusión. Pistorius declaró que la confundió con unos ladrones y que por ello la descerrajo varios tiros que le causaron la muerte.

Nerviosismo de los padres

A pesar de la que la abogada de los padres de Reeva Steenkamp tomó la palabra en un principio, los progenitores de la víctima también fueron preguntados por los medios por la situación que estaban viviendo. La madre de la asesinada declaró que estaba "muy nerviosa" y añadió que era "muy duro estar en la misma sala" que Oscar Pistorius. "No me creo su historia", sentenció June Steenkamp para finalizar.

La letrada Tania Kloen también aseguró que "todavía están de duelo" y que, aunque "diez años suena a mucho tiempo (...), para ellos el tiempo no les ha valido. La echan de menos (a su hija) todos los días". No obstante, la última palabra la tiene la junta del Centro Correccional Kgosi Mampuru II.

