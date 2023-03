Xavi confirma la intención de traer de vuelta a Messi al Barça: "Es un tema que estamos tratando"

Leo Messi se ha convertido en un nombre propio en el FC Barcelona en las últimas horas. Tras saltar el bombazo tras las palabras de Rafa Yuste, vicepresidente del conjunto culé, ha sido Xavi Hernández quién ha confirmado que la operación está en marcha para traerse al actual jugador del PSG.

El técnico del Barça ha reconocido que es una opción que está sobre la mesa, pero que es muy difícil de completar. No obstante, ha puntualizado que no es el momento de hablar de ello y que están concentrados en afrontar en el tramo definitivo de la temporada. Además, ha querido hacer hincapié en que lo más importante ahora es el partido frente al Elche.

Pese al revuelo formado por la posible llegada de Messi en un futuro, el entrenador culé analizó otros casos como el de Gavi y Ansu Fati. Este último también se ha convertido en noticia tras las declaraciones de su padre criticando al conjunto culé por las decisiones tomadas.

[El padre de Ansu Fati estalla: "Si es por mí, me lo llevo del Barça; pienso muchas veces en el Sevilla"]

Regreso de Messi

"No es el momento de hablar del regreso de Messi. Hablo a menudo con él, tengo amistad. Pero por el bien de Leo, del club y de la plantilla no es el momento. Es un tema que estamos tratando, pero de eso a que se haga es un mundo. Esta es su casa. Es el club de su vida, es el mejor jugador dela historia del fútbol, pero creo que no es el momento de hablar de eso. Estamos a un mes de intentar ganar dos títulos".

Ansu Fati

"He hablado con él. A mí lo que me preocupa es Ansu, no su padre ni su familia. Está bien. No le doy demasiada importancia. He visto situaciones similares en mi etapa como jugador y no le doy importancia. Es un gran tío. Que sabe lo que dice. Si no fuese por Ansu, me preguntarán por el que no juega. El jugador entiende que hay cinco cambios. Creo que Ansu está participando. Cada vez será más importante. Pido paciencia. No sólo por Ansu, sino en general. Sólo tiene 20 años".

Gavi

"No tengo constancia de que haya una campaña contra él. Le pone una pasión, una garra y un coraje tremendo. Supongo que el problema es que Gavi es jugador del Barça. Si jugase en otro sitio sería una virtud. Es uno de los mejores jugadores de España actualmente. Y uno de los mejores centrocampistas del mundo en la actualidad, sin ninguna duda".

Trabajando en Messi

"No, yo no he hecho nada. Eso depende de Leo. Ha hecho todo en el fútbol. Lo ha ganado todo. Si quiere volver y tiene esta voluntad, habrá que hablar. Si él decide que quiere volver, lo escucharemos. Si es así, seré el primero que hará para que vuelva".

Ganar títulos

"Todavía no está nada hecho. Tenemos que seguir así. Ha habido puntos de inflexión importantes. Tenemos que seguir porque no ha terminado".

Araujo para El Clásico

"Depende de las sensaciones. Es el primer día que trabaja con el equipo. Tiene compromiso máximo con el Barça y con su selección. Mañana hablaremos con él".

El Elche y su entrenador

"Hemos analizado a Defensa y Justicia. Aprieta arriba y quiere jugar la pelota. Ha estado mucho con Sampaoli y quiere hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros. Luego, las circunstancias mandan".

