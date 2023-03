Wimbledon permitirá jugar a los tenistas rusos y bielorrusos tras levantarles el veto

Wimbledon permitirá jugar a los tenistas rusos y bielorrusos en la edición de 2023. Tras prohibirles disputar el torneo en 2022, han dado marcha atrás en su veto a los países soviéticos y lo han hecho oficial a través de un comunicado donde han dado las explicaciones pertinentes.

Pese a que ya era conocida la decisión de dejarles competir el próximo mes de julio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon no lo ha querido hacerlo oficial hasta que tuviese confirmadas una serie obligaciones para aquellos tenistas rusos y bielorrusos.

Por dicho motivo, cualquiera de ellos que quiera disputar el tercer Grand Slam de la temporada tendrá que hacerlo bajo bandera neutral. Una decisión que se ha extendido a los demás torneos que de Reino Unido, que también mantenían el veto hasta el momento. Por lo tanto, podrán disputar Queen's, Eastbourne o Birmingham, entre otros.

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) March 31, 2023

"Condenamos completamente la invasión de Rusia y con todo nuestro corazón apoyamos a la gente de Ucrania. Esta ha sido una decisión muy difícil de tomar, que no se ha elegido a la ligera ni con poca consideración hacia aquellos que se verán afectados. Si la situación cambia de aquí a que empiece el torneo, responderemos", ha indicado Ian Hewitt, presidente del All England Club.

Por lo tanto, en la edición de 2023 se volverán a repatir puntos, algo que no había sucedido en la última por la ausencia de un número considerable de tenistas. Ahora, jugadores como Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka o Victoria Azarenka podrán saltar sobre la hierba londinense.

[Wimbledon se echa atrás con el veto a los rusos y bielorrusos: una decisión motivada por las presiones]

Motivada por las consecuencias

El hecho de que Wimbledon haya decidido levantar el veto a los jugadores rusos y bielorrusos se debe a las posibles consecuencias que podía tener dicha decisión sobre el tenis británico. Tanto la WTA como la ATP habían amenazado con imponer serios castigos, llegando a poner en duda la estabilidad del deporte de la raqueta ya que se enfrentaban a unas posibles pérdidas de 20 millones de libras.

Otros de los efectos secundarios que podían azotar al tenis en Reino Unido eran la pérdida de las licencias de torneos menores como Eastbourne, Birmingham o Queen's, lo que hubiese sido un daño irreparable para su imagen. Por dichos motivos, han tenido que dar marcha atrás a su decisión, aunque Reino Unido se ha convertido en uno de los principales defensores del veto a Rusia en el mundo del deporte.

Comunicado de Wimbledon

"En nombre del All England Club y el Comité de Gestión de The Championships, deseamos brindar una actualización sobre las inscripciones para los Championships de este año. Nuestra intención actual es aceptar inscripciones de jugadores rusos y bielorrusos sujeto a que compitan como atletas "neutrales" y cumplan con las condiciones apropiadas. Estos prohibirán las expresiones de apoyo a la invasión rusa de Ucrania en varias formas y prohibirán la entrada de jugadores que reciban fondos de los estados rusos y/o bielorrusos (incluido el patrocinio de empresas operadas o controladas por los estados) en relación con su participación en The Championships".

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan