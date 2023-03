Oscar Pistorius no obtendrá la libertad condicional: cumplirá su condena íntegra en prisión

La junta que decidía la libertad condicional de Oscar Pistorius le ha denegado dicha posibilidad al atleta. Esta decisión provoca que tenga que cumplir en prisión la pena íntegra por asesinar a Reeva Steenkamp, la que era su pareja, en 2013 tras descerrajarla varios disparos. La información ha sido dada a conocer por el Departamento de Servicios Penitenciarios de Sudáfrica.

La junta estaba formada por varios representantes de la policía, de los servicios penitenciarios y civiles. Tras analizar el caso en profundidad, le han denegado a Pistorius la posibilidad de salir de la cárcel y disfrutar de un régimen de libertad condicional. La decisión fue adopta en una audiencia a puerta cerrada en el Centro Correccional Kgosi Mampuru II en Pretoria.



Oscar Pistorius inició el proceso para conseguir la libertad condicional el pasado 2022. El atleta olímpico en Londres 2012 solicitó a los funcionarios de prisiones una audiencia para analizar su caso. El sudafricano consideró que ya había cumplido la mitad de su pena y, por lo tanto, podía acogerse a dicha posibilidad. Estaba condenado a 13 años y cinco meses de prisión.

Una decisión que está muy relacionada con el pensamiento de los padres de la fallecida. Así lo habían hecho saber antes de que se produjese la sentencia final sobre la libertad condicional a Pistorius. Los progenitores de Reeva Steenkamp se pronunciaron sobre el caso a través de su abogada Tania Koen.

A través de la palabra de su letrada, cargaron duramente contra la actitud de Pistorius, al que consideraban que no había cambiado su actitud tras el asesinato cometido en 2013. "Es el asesino de su hija. No creo que deba ser puesto en libertad. Siento que no ha mostrado remordimiento. No está rehabilitado porque, si lo estuviera, habría confesado y contado la verdadera historia de lo que pasó aquella noche", declaró Koen ante los medios presentes en el Centro Correccional Kgosi Mampuru II en Pretoria.

Oscar Pistorius durante el juicio por asesinato de su novia

Pistorius cree que sí

Pistorius, de 36 años, solicitó el pasado 2022 al Tribunal Superior de Pretoria que obligara a los funcionarios de prisiones a celebrar una audiencia de libertad condicional. Su principal idea es que ya había cumplido más de la mitad de su condena por el asesinato de Reeva Steenkamp.



De acuerdo con la ley sudafricana, los delicuentes o asesino que han cumplido la mitad de su condena pueden ser candidatos a la libertad condicional, un hecho que Pistorius decía haber alcanzado tras recibir 13 años y cinco meses de prisión. Por ello, el atleta aseguró haber hecho todo lo que estaba en su mano para rehabilitarse y mostrar un remordimiento total, según la declaración remitida al tribunal.Además, también había cumplido otro de los trámites indispensables para solicitarlo y era el de reunirse con la familia de su novia asesinada, que se produjo también en 2022.

