Felipe Massa sopesa impugnar el Mundial de Hamilton en 2008: "Es producto de un robo"

La Historia de la Fórmula 1 podría volver sobre sus pasos y cambiar uno de sus resultados. Felipe Massa, subcampeón del Mundial de 2008 que se llevó Lewis Hamilton, estudia impugnar aquella edición después de que Bernie Ecclestone, el mandamás por entonces de la F1, reconociera irregularidades en una de las carreras.

El desencadenante de esta reclamación es el Gran Premio de Singapur de aquel año. La carrera la ganó Fernando Alonso después de un accidente de Nelsinho Piquet, una situación que no fue precisamente casual. Flavio Briatore le pidió que se chocara contra el muro para que así pudiera ganar el español, por lo que se trata de una adulteración de la competición que Massa está dispuesto a aprovechar.

Los hechos son públicos y ya nadie esconde lo que sucedió aquel día. Todos los principales actores estaban al tanto, incluso el propio Bernie Ecclestone, el jefe de la Fórmula 1 por entonces, que reconoció hace poco saber lo que había pasado. "Decidimos no hacer nada, queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme", comentó sobre aquel episodio.

Ecclestone dejó que todo siguiera su curso y se amparó en una ley que había en aquel momento: "Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien", relató.

Quince años después, el que fuera mandamás de la Fórmula 1 sabe que no se hicieron las cosas según lo debido y que, con el reglamento de la competición en la mano, aquel Gran Premio de Singapur debió de haber sido anulado. De esta forma, sus resultados no hubieran contado para el Mundial y el título de campeón habría ido a parar a manos de Felipe Massa y no a las de Lewis Hamilton.

Quiere justicia

El gran damnificado de todo eso, Felipe Massa, reconoció en unas declaraciones para Motorsport que está apenado de que todo esto ocurriera: "Es muy triste descubrir que una carrera fue un robo. Eso quedó claro al año siguiente. Hubo castigos para Briatore y para Pat Symonds, mientras que con el resultado de algo que fue robado no pasó nada".

El brasileño quiere que aquel Mundial caiga de su lado y por eso se plantea recurrir el resultado: "Tengo la intención de estudiar la situación. El resultado, los estudios de lo que dicen las leyes, las normas... tenemos que hacernos una idea de lo que se puede hacer. No tengo ningún interés financiero en esto. ¿Demandar a la FIA para ganar dinero pero sin cambiar el resultado? Eso no me interesa".

Además, una de las palabras que más repitió el ex de Ferrari fue la de justicia: "Buscaría la justicia. Creo que si te han castigado por algo que no ha sido culpa tuya, es producto de un robo, de una carrera robada, hay que hacer justicia. Lo correcto es anular el resultado de esa carera, es la única justicia que se hace en un caso así", alegó Massa.

