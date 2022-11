Bernie Ecclestone sale en defensa de Verstappen en su 'peor' momento: "La F1 debería darle las gracias"

Ni ser Campeones del Mundo de Pilotos y de Constructores le ha traído la paz a Red Bull. La escudería austriaca se juega ahora el tercer título al que podría optar que es el subcampeonato de 'Checo' Pérez. El destino ha querido que el mexicano sume 290 puntos a falta de la última carrera en Abu Dhabi en mitad de su gran conflicto interno.

Esos son precisamente los mismos puntos que sumaba Charles Leclerc tras cruzar la línea de meta en Interlagos. Ambos trataron de ganar posiciones en la recta final del Gran Premio de Brasil para sumar más puntos. 'Checo' Pérez pidió a Verstappen que le dejara entrar por delante de él para ser sexto y no séptimo mientras Max iba a la caza de Fernando.

Por su parte, Leclerc deslizó que Carlos Sainz le dejara pasar también para sumar más puntos de cara a esa lucha. Sin embargo, esa petición no prosperó ya que hubiera supuesto la pérdida de un podio para el español. A quién sí le hicieron más caso, aunque le sirvió de poco, fue al mexicano. Red Bull dio orden a Verstappen de dejarse adelantar para que así Pérez pudiera sumar 8 puntos en lugar de 6.

Max desobedeció y siguió tirando para intentar alcanzar a Fernando Alonso, aunque el español había abierto ya demasiado hueco con su rival. Hay varias dudas respecto a esa maniobra. La primera es saber cuándo se dio esa orden, ya que la retransmisión de la carrera mostró las citadas órdenes de equipo en la última vuelta cuando la diferencia entre Max y 'Checo' era de 4 segundos.

Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Brasil Europa Press

Por lo tanto, Verstappen tenía que haber ralentizado muchísimo su marcha para dejar pasar a su compañero. Una maniobra que podría haber sido extraña y hasta peligrosa. Sin embargo, todo hace indicar que esas directrices se produjeron antes y que Verstappen decidió no acatarlas porque tenía cuentas pendientes, algo que reveló la prensa neerlandesa.

El doble Campeón del Mundo se la tenía guardada a Pérez desde que le perjudicó en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Un accidente del mexicano, al parecer intencionado, provocó que Max no pudiera asaltar la pole position y que solo pudiera formar cuarto en parrilla, justo por delante del propio Pérez. Los Ferrari de Leclerc y Sainz fueron primero y segundo. El mexicano terminaría ganando la carrera por delante de Carlos, siendo Verstappen tercero.

La defensa de Ecclestone

Todo hace indicar que 'Mad Max' quiso vengarse este fin de semana, pero ya ha reconocido que en la próxima carrera, la última en Abu Dhabi, si le tiene que ayudar lo hará. Lo que no esperaba es que, después de ser atacado por el propio Pérez y hasta por el equipo Red Bull, iba a encontrar alguna defensa. Y esta ha aparecido desde la figura de Bernie Ecclestone.

El que fuera máximo mandatario de la F1 ha dejado unas potentes declaraciones al diario de Países Bajos De Telegraaf: "La Fórmula 1 debería dar las gracias a Max Verstappen. Max es un corredor. Hace lo que tiene que hacer: simplemente corre. Los fans han querido ver a alguien así durante mucho tiempo".

Bernie Ecclestone durante el Gran Premio de Brasil Europa Press

Por ello, no comparte la crítica realizada por parte de Pérez, que afirmó que "si tiene dos mundiales, es gracias a mí. No entiendo las razones sobre lo que ha pasado con Max, pero tampoco tengo información para comentar algo". Además, el segundo piloto de Red Bull aseguraba, al más puro estilo Lewis Hamilton, que tras esta acción ya veía cómo era realmente su compañero de garaje.

Ecclestone, por su parte, continuaba en su defensa de Verstappen asegurando que si la Fórmula 1 ha regresado a Países Bajos ha sido gracias a su figura: "Países Bajos está muy orgulloso de él y todo el mundo está detrás de él. Esa es la única razón por la que estamos de vuelta en Zandvoort. No he visitado las dos últimas carreras, pero espero que todo haya mejorado un poco allí, de lo contrario no sería bueno".

Además, vaticina que podría romper la historia de este deporte: "Depende de su coche, pero si Red Bull tiene sus asuntos en orden, no veo por qué no puede seguir ganando. ¿Romperá alguna vez el récord de siete títulos mundiales? Quién sabe. Esperemos que sí". Por último, valora los cambios que se han llevado a cabo en este deporte recientemente: "Mucho ha cambiado. Aunque al mismo tiempo muchas cosas han permanecido igual. He visto innumerables caras conocidas. Es agradable ver que la Fórmula 1 está avanzando".

