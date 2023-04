Aston Martin revela el plan de Fernando Alonso: mejoras en Bakú, Imola, Montreal y Silverstone

Aston Martin, al igual que Alpine, tiene un plan. Sin embargo, parece que la de la escudería británica si es una buena hoja de ruta. Una estrategia fiel a una línea de trabajo que ya les ha dado éxitos en el pasado y que quieren utilizar para hacer grande al AMR23, el coche que ha conseguido firmar tres podios en las tres primeras carreras de la temporada con Fernando Alonso a los mandos.

El tercer puesto en el Gran Premio de Australia ha servido para rebajar la euforia y, a la vez, para consolidar el nuevo mundo en el que se mueve Aston Martin. Pensar en la famosa victoria '33' es ahora mismo una utopía. Es faltar a la realidad. Sin embargo, haber conseguido tres podios en las tres primeras carreras del curso confirman la efectividad del salto de rendimiento que han dado los británicos.

Mientras muchos piden ya dar el salto para recortar la diferencia con Red Bull, Mike Krack quiere mantener los pies en el suelo y no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Por eso, pide calma y mesura a todos los aficionados que ya piden ver a un piloto vestido con el mono verde en lo más alto del podio.

Sin embargo, mientras pide algo de calma, también anuncia la hoja de ruta para Aston Martin, y en particular para Fernando Alonso, de cara a los Grandes Premios que están por venir. Hasta ahora, los de Silverstone han estado exprimiendo las fortalezas conseguidas durante el invierno para su nuevo monoplaza. Y todavía tienen que hacer un análisis detallado de su rendimiento para saber en qué área enfocarse. Es un proyecto en sus primeros pasos.

No obstante, Mike Krack ya ha escrito la hoja de ruta marcada para las próximas carreras en las que llegarán las primeras mejoras e implementaciones. Además, el Team Principal de Aston Martin ha confirmado que seguirán el plan puesto en práctica en la segunda parte de la temporada pasada y que tan buenos resultados les dio.

Andy Stevenson, Mike Krack y Dan Fallows en el muro de Aston Martin Europa Press

En la era de los presupuestos ajustados, cuando todo el mundo agrupa las mejores en grandes paquetes para conseguir grandes saltos ahorrando costes, Aston Martin llevará una línea rompedora. Cada vez que tengan una implementación nueva para el AMR23 la pondrán en práctica y no esperaran a tener un grupo de ellas para hacerlas realidad.

El plan de Aston Martin

Una decisión que desafía una regla no escrita de la nueva Fórmula 1 que busca sacar el rendimiento inmediato del coche. Krack pone las estaciones claves de su camino en Bakú, Imola, Montreal y Silverstone. Después de cumplir el plan previsto de no llevar nada significativamente nuevo a Albert Park, donde no tendrían una actualización global como tal, sí esperan dar un pequeño salto carrera a carrera durante las próximas semanas.

"Las mayores mejoras vendrán más adelante. Tendremos algunas piezas nuevas en Bakú, Imola, Montreal y algunas en Silverstone, pero traeremos cada pequeña mejora tan pronto como esté lista, en lugar de esperar a agrupar todo en paquetes grandes. Es un enfoque que nos funcionó bien el año pasado con el AMR22".

Al mismo tiempo, Krack ha asegurado que necesitan estar preparados para cuando vengan los momentos malos. Y cree básico para el buen funcionamiento del equipo que no haya críticas ni desánimo cuando se bajen del podio de manera habitual. Dentro de la exigencia deben normalizar tanto los buenos resultados como los malos. Y confiar en esa hoja de ruta que ya está trazada desde la factoría de Silverstone.

"Llevamos una buena inercia, pero no siempre terminaremos en el podio, y no quiero ver a nadie decepcionado si terminamos cuartos, quintos o sextos. Lo importante es mantenernos cerca de nuestro mejor nivel y tener a los dos coches en los puntos. Somos competitivos en este momento y tenemos que conseguir muchos puntos en todas partes".

