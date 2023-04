Vettel resta mérito a Aston Martin: "Era evidente que este año iban a estar mejor que la temporada pasada"

Aston Martin está viviendo un auténtico renacer desde la llegada de Fernando Alonso. La escudería británica se ha contagiado de la 'energía verde' y se ha convertido en el segundo mejor equipo de la Fórmula 1 en la actualidad. Los británicos son los únicos con aspiraciones reales a aguantar el pulso de Red Bull en la cabeza. Al menos a la espera de si el resurgir de Mercedes se termina confirmando.

Todos en el entorno de la escudería inglesa están en una nube. Especialmente respecto a todo lo que tiene que ver con la figura de Fernando Alonso. El asturiano ha mostrado su increíble fiabilidad con tres podios en las tres primeras carreras de la temporada. Resultados que han confirmado el salto que han dado los de Silverstone.

Sin embargo, parece que no todo es felicidad en el entorno de la escudería y es que una leyenda de la Fórmula 1 y antiguo piloto del equipo como Sebastian Vettel ha intentado dar la cara sobre su situación actual. Llegó a Aston Martin con la intención de hacer lo que está consiguiendo Fernando Alonso: volver a ponerles en lo más alto.

El alemán, cuádruple campeón del mundo, decidió retirarse de la Fórmula 1 solo unos meses antes de la explosión del proyecto de Aston Martin y se quedó con las ganas de haber vivido la parte buna de la historia. Sin embargo, tal y como recoge Motorsport.com a través de una completas declaraciones del germano, no se arrepiente de su decisión.

"No, creo que es muy difícil saber qué pasará el año siguiente, exactamente como cada año". A pesar de su decisión que le ha dejado fuera de los mejores momentos de Aston Martin, admite que se siente feliz por lo que está viviendo su excompañero Lance Stroll y también por los mecánicos e ingenieros con los que compartió garaje: "Lo primero, por supuesto, es la alegría, que es superior a lo demás. Conozco muy bien al equipo de los últimos años y estoy feliz de que les vaya tan bien".

Fernando Alonso con su AMR23 en el circuito de Sakhir en Bahréin Europa Press

Sin embargo, cuando todo iba bien encaminado, Vettel dejó un pequeño a Aston Martin y su rendimiento del 2022. Les resta mérito al salto dado este año y deja ver su resentimiento por haberle hecho partícipe del peor momento que ha vivido el equipo en los últimos meses. Algo que Aston Martin no eligió, pero de lo que Vettel fue triste protagonista.

El palo de Vettel

"Que este iba a ser mejor que la temporada pasada creo que era evidente, porque el año pasado fue bastante malo, así que se esperaba. Por supuesto, nunca se sabe lo que están haciendo los demás, pero iba a ser mejor". A pesar del notable cambio de la escudería, 'Seb' no se arrepiente de su decisión: "Pero no importa qué esté pasando ahora, lo pensé bien y tomé mi decisión, independientemente de cómo podrían haber ido las cosas este año".

Por último, el tetracampeón del mundo alemán asegura sentirse contento y feliz por Fernando Alonso, uno de sus mayores rivales en la pista con quien tampoco tiene un feeling especialmente positivo. Ambos se respetan, pero lógicamente no son amigos. Y ver ahora al asturiano subirse a los podios vestido de verde le produce una sensación extraña: "Me alegro por él, creo que en realidad hubo muchos años en los que no tuvo un buen coche, y sí, ahora está viviendo esa segunda primavera o luna de miel".

